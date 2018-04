Šéf OSN vyzval aktérov izraelsko-palestínskeho sporu na zdržanlivosť

Gutteres podporil aj vyšetrenie podozrenia, ktoré vyslovil Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva.

New York/Gaza/Jeruzalem 6. apríla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v reakcii na dianie v pásme Gazy pri hranici s Izraelom všetky zainteresované strany na zdržanlivosť. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) sa so znepokojením vyjadril na margo vysokého počtu obetí a zranených.



Gutteres podporil aj vyšetrenie podozrenia, ktoré vyslovil Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Podľa neho jestvujú indície, že izraelské bezpečnostné zložky použili neprimerané násilie.



Spoluzakladateľ radikálneho hnutia Hamas a líder jeho radikálneho krídla Mahmúd Zahár sa v piatok na demonštrácii východne od Gazy vyjadril: "Uvidíme, či svet dostane naše posolstvo a bude na Izrael vyvíjať nátlak, aby zastavil zločiny voči nášmu ľudu". V opačnom prípade "budeme nútení použiť naše zbrane".



Izraelský brigádny generál v zálohe Nican Nuriel v reakcii konštatoval, že Hamas riskuje životy ľudí, aby upútal pozornosť médií. "Chcú, aby to trvalo čo najdlhšie a bolo čo možno najkrvavejšie," dodal.