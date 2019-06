Šéf OSN žiada od Iránu zotrvanie pri dohode, USA hovoria o vydieraní

Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová uviedla, že Washington žiaľ nie je prekvapený najnovším oznámením Teheránu.

New York 17. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v pondelok Irán, aby naďalej dodržiaval dohodu so svetovými mocnosťami, na základe ktorej má obmedzovať svoje jadrové aktivity. Urobil tak po vyhlásení Teheránu, že jeho zásoby uránu čoskoro prekročia hranicu stanovenú touto dohodou, informovala tlačová agentúra AFP.



Guterres "povzbudzuje Irán, aby pokračoval v plnení svojich záväzkov súvisiacich s jadrom, a vyzýva všetkých účastníkov (dohody), aby (takisto) dodržiavali príslušné záväzky", povedal jeho hovorca Stéphane Dujarric. Šéf OSN zároveň vyzval "iné členské štáty, aby podporili plnenie tohto plánu".



Guterres podľa hovorcu "nalieha na všetky strany, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu stupňovaniu napätia v danom regióne".



Spojené štáty medzitým varovali svet pred povolením sa "jadrovému vydieraniu" zo strany Iránu. Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová uviedla, že Washington "žiaľ nie je prekvapený" najnovším oznámením Teheránu. "Naďalej vyzývame iránsky režim, aby dodržiaval svoje záväzky voči medzinárodnému spoločenstvu," dodala.



Americký prezident Donald Trump pritom odstúpil od spomínanej dohody už v máji 2018 a následne obnovil sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy. Začiatkom mája 2019 Spojené štáty sankcie voči Iránu ešte sprísnili, keď zrušili všetky dovtedy platné výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy. Napätie medzi oboma krajinami sa odvtedy stupňuje.



Dohoda z roku 2015, oficiálne označovaná ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Iránska vláda ešte začiatkom mája vyhlásila, že sa ďalej necíti viazaná dohodnutými ohraničeniami, pokiaľ ide o zásoby obohateného uránu a ťažkej vody.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v závere mája konštatovala, že zásoby dôležitých druhov jadrového materiálu sa v Iráne zvýšili, stále však zodpovedajú stanoveným limitom. Hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu však v pondelok uviedol, že pokiaľ ide zásoby uránu, dohodnutá úroveň bude prekročená o desať dní.