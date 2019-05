Šéf OSN žiada zbrojné embargo voči Líbyi

Podľa Guterresa je tento krok dôležitý, aby sa zastavili boje v Líbyi a obnovila sa tam stabilita.

New York 18. mája (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres vyzval v piatok všetky krajiny sveta, aby zaviedli zbrojné embargo voči Líbyi, informovala v sobotu agentúra AP.



Podľa Guterresa je tento krok dôležitý, aby sa zastavili boje v Líbyi a obnovila sa tam stabilita.



V správe určenej pre Bezpečnostnú radu OSN Guterres zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad tým, že súčasné vojenské operácie v Líbyi sú údajne "posilňované presunom zbraní do tejto krajiny, a to aj námornou dopravou".



Guterres špeciálne podal správu o implementácii uznesenia z júna minulého roka, ktoré povoľuje námorným silám Európskej únie presadzovať zbrojné embargo v medzinárodných vodách pri pobreží Líbye.



Poznamenal však, že krajiny EÚ v marci síce predĺžili mandát svojej námornej misie, ale urobili nezvyčajný krok - odmietli povoliť nasadenie lodí.



Taliansko velí misii známej ako Operácia Sophia, ale populistická vláda v Ríme odmieta dovoliť svojim lodiam a plavidlám mimovládnych skupín, aby migrantov zachránených na mori privážali do talianskych prístavov.



Podľa AP bolo cieľom pozastavenia námorných hliadok zmierniť napätie Bruselu s talianskou vládou.



Podľa Guterresa je ale dôležité obnoviť námorné operácie a kontrolovať náklad na lodiach smerujúcich do Líbye, ako aj z nej.



Boje v Líbyi vypukli 4. apríla po tom, ako Líbyjská národná armáda (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara spustila ofenzívu s cieľom dobyť metropolu Tripolis, v ktorej sídli vláda národnej jednoty uznaná OSN. Haftar podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye.