Šéf Pentagónu nevylúčil vojenskú odvetu za údajný chemický útok v Dúme

Washington 9. apríla (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis nevylúčil v pondelok možnosť vojenskej odvety za údajné použitie chemických zbraní v povstalcami ovládanom meste Dúmá pri sýrskom Damasku.



"Momentálne nič nevylučujem," odpovedal Mattis na otázku novinára, ktorý sa spýtal, či Spojené v reakcii na údajné použitie toxického plynu voči civilistom v Dúme zvažujú vzdušné údery voči silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



"Najskôr musíme preskúmať to, prečo vlastne stále dochádza k používaniu chemických zbraní, keď Rusko bolo garantom odstránenia všetkých chemických zbraní (zo Sýrie)," uviedol šéf Pentagónu, ktorého citovala agentúra DPA.



Mattis zdôraznil, že USA budú celú záležitosť konzultovať so svojimi spojencami a so Severoatlantickou alianciou.



Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v pondelok uviedla, že údajné nasadenie chemických zbraní v Dúme preverí. Jej experti už vykonali predbežnú analýzu udalosti a zhromažďujú informácie "zo všetkých dostupných zdrojov, aby sa zistilo, či (v Dúme) došlo k použitiu chemických zbraní".



S tvrdením, že v meste Dúmá došlo k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Podľa nich si útok z noci na nedeľu v meste Dúmá ležiacom neďaleko Damasku vyžiadal najmenej 40 mŕtvych. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych.



Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov. Rusko správy o chemickom útoku v Dúme, ktorá leží v oblasti východnej Ghúty, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu.