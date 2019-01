Šéf Pentagónu nevylúčil vyslanie vojakov do Kolumbie

Kolumbia má s Venezuelou spoločnú 2200 kilometrov dlhú hranicu a tiež podporuje Guaidóa.

Washington 29. januára (TASR) - Úradujúci minister obrany USA Pat Shanahan nevylúčil vyslanie vojenských jednotiek Spojených štátov do Kolumbie alebo iných krajín regiónu v súvislosti s aktuálnou politickou krízou vo Venezuele. Informovala o tom agentúra AP.



Shanahan novinárom v utorok povedal, že s poradcom prezidenta pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom zatiaľ nehovoril o vyslaní vojakov do tejto juhoamerickej krajiny. Odmietol sa však vyjadriť k otázke, či o takomto pláne diskutoval s inými predstaviteľmi, alebo či takúto možnosť môže vylúčiť.



Bolton na pondelkovej tlačovej konferencii, na ktorej spolu s americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom oznamoval nové sankcie voči Venezuele, držal blok s rukou písanou poznámkou o vyslaní "5000 vojakov do Kolumbie".



Prezident USA Donald Trump podporil predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa, ktorý sa minulý týždeň vyhlásil za dočasného prezidenta, čím sa vystupňovala konfrontácia opozície s prezidentom Nicolásom Madurom.



Kolumbia má s Venezuelou spoločnú 2200 kilometrov dlhú hranicu a tiež podporuje Guaidóa.



Biely dom v reakcii na žiadosť o vysvetlenie zápisu v Boltonovom poznámkovom bloku uviedol, že "ako prezident (Trump) povedal, v hre sú všetky možnosti" ohľadom Venezuely.