Šéf poľskej diplomacie predstavil priority zahraničnej politiky

Varšava 21. marca (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz v stredu vyhlásil, že Rusko sa pokúša zmeniť politický poriadok v Európe, a to destabilizáciou na jej východe, narušovaním transatlantickej jednoty a prehlbovaním rozdielov medzi európskymi spojencami.



Czaputowicz to uviedol v prejave na pôde parlamentu, keď predstavoval priority zahraničnej politiky Poľska pre tento rok. Okrem poslancov si jeho prejav vypočuli aj prezident Andrzej Duda, premiér Mateusz Morawiecki, členovia vlády a diplomatický zbor.



Czaputowicz okrem iného vyhlásil, že Rusko sa usiluje o revíziu politického usporiadania, ktoré sa v Európe zrodilo po roku 1989 a prinieslo Poľsku obnovenie jeho nezávislosti.



Za hlavného spojenca Varšavy označil Czaputowicz Spojené štáty. Nemecko je podľa neho hlavným partnerom Poľska v Európe.



Pokiaľ ide o poľsko-nemecké vzťahy, Czaputowicz uviedol, že Poľsko tento rok bude hľadať právne, politické a finančné cesty, ako získať primerané odškodnenie za straty, ktoré Poliaci utrpeli počas druhej svetovej vojny.



Veľkú časť svojho prejavu Czaputowicz venoval aj EÚ, pričom bol kritický voči Európskej komisii i Európskemu parlamentu, ktoré majú výhrady k stavu demokracie v Poľsku. Minister zdôraznil, že napriek kritike Bruselu poľská vláda je za silnú EÚ. Členstvo Poľska v EÚ označil za faktor, ktorý posilňuje pozíciu Poľska na medzinárodnej scéne a prináša mnoho politických a ekonomických výhod.



V súvislosti s EÚ však Czaputowicz vyhlásil, že základným princípom, ktorým sa riadi poľská diplomacia, je "princíp subjektívnosti" v duchu hesla "nič o nás bez nás".



Zmienil sa aj o plánovanom odchode Británie z EÚ, pričom zdôraznil, že Únia bude Britániu potrebovať aj po brexite. Vyslovil sa za zachovanie "maximálne" tesných kontaktov medzi Britániou a EÚ, založených na rovnováhe práv a povinností. Vyjadril tiež spokojnosť s výsledkami dosiahnutými v rámci doterajších rokovaní o brexite.



Minister v prejave hovoril aj o Ukrajine. Uviedol, že nezávislá, demokratická a stabilná Ukrajina je z hľadiska Poľska nevyhnutným prvkom poriadku a bezpečnosti v Európe. Dodal však, že postoj Ukrajiny, keď zakázala exhumáciu pozostatkov poľských obetí vojen a konfliktov, je pre Varšavu ťažké pochopiť. Podľa jeho slov to bráni aj dialógu medzi oboma štátmi.