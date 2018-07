Šéfa OSN znepokojilo stupňovanie násilia v pásme Gazy a okolí

Guterres vyzval palestínske hnutie Hamas a iné militantné skupiny v pásme Gazy, aby zastavili odpaľovanie rakiet, vypúšťanie zápalných šarkanov a provokácie pozdĺž hranice tohto územia s Izraelom.

New York 21. júla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril v sobotu "vážne znepokojenie" nad opätovným vystupňovaním násilia zo strany palestínskych militantov v pásme Gazy a izraelských síl, ku ktorému došlo v uplynulých dňoch. Všetkých aktérov pritom varoval pred vypuknutím "zničujúceho konfliktu".



"Som vážne znepokojený z nebezpečného stupňovania násilia v pásme Gazy a južnom Izraeli," uviedol Guterres vo vyhlásení zverejnenom na internetových stránkach OSN. "Hlboko ľutujem straty na životoch. Je nutné, aby všetky strany bezodkladne odstúpili od okraja ďalšieho zničujúceho konfliktu," dodal šéf svetovej organizácie.



Guterres zároveň vyzval palestínske hnutie Hamas a iné militantné skupiny v pásme Gazy, aby zastavili odpaľovanie rakiet, vypúšťanie zápalných šarkanov a iné provokácie pozdĺž hranice tohto územia s Izraelom. Od Izraelčanov zase požaduje zachovanie zdržanlivosti, aby sa zamedzilo ďalšiemu zhoršovaniu situácie, ktoré by "ohrozilo životy" na oboch stranách. Tie povzbudil k "hľadaniu východiska z tejto nebezpečnej situácie" v spolupráci s OSN.



Palestínske militantné hnutie Hamas oznámilo v noci na sobotu, že uzavrelo prímerie s Izraelom po tom, ako si násilie v predošlý deň vyžiadalo životy štyroch Palestínčanov a jedného izraelského vojaka. Hovorca izraelských ozbrojených síl predtým informoval, že armáda od piatka útočila na 60 objektov v pásme Gazy, vrátane troch základní Hamasu, a to v reakcii na útok, pri ktorom zahynul jej príslušník.