Šefčovič má vízie o EÚ, čaká na protikandidátov z radov socialistov

K víziám, ktoré podľa Šefčoviča treba presadzovať, je posilnenie priemyselnej politiky EÚ, výraznejší vplyv EÚ v rámci svetového obchodu a vyrovnanejšie vzťahy Únie s kľúčovými partnermi.

Brusel 14. júna (TASR) - Európske sociálnodemokratické strany na budúci týždeň (20.6.) v Rige rozhodnú o spôsobe výberu svojho kandidáta na volebného lídra v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu. Zatiaľ jediným oficiálnym uchádzačom o túto funkciu je slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.



V prípade víťazstva socialistov v eurovoľbách by sa kandidát Strany európskych socialistov (PES), druhej najväčšej politickej rodiny v Európe, uchádzal o post predsedu Európskej komisie (EK). Šefčovič pre TASR uviedol, že presnejšie kontúry celého procesu sa začnú rysovať, až keď sa predsedníctvo PES dohodne na nominačných kritériách. Otázkou je, koľko politických strán bude potrebných na predloženie kandidatúry.



Doteraz platí, že to musí byť materská strana (v prípade Šefčoviča Smer-SD) plus ďalších päť ľavicových strán z iných členských krajín EÚ (Šefčovič už má podporu z Bulharska, Českej republiky, Maďarska a Poľska). To je viac, ako v prípade Európskej ľudovej strany (EPP), kde je vzorec 1+2, čiže podpora vlastnej strany a dve ďalšie z tábora konzervatívcov.



"Sú rôzne názory na to, ako nastaviť kritériá tak, aby sme mali adekvátnu predvolebnú diskusiu, kde by sa všetky idey a vízie mohli prezentovať. Aby delegáti mohli vybrať toho najlepšieho kandidáta," uviedol Šefčovič. Jeho predstavou je niekedy v novembri uskutočniť kongres PES, na ktorom by kandidáti odprezentovali svoj program a myšlienky, ktoré by chceli vniesť do predvolebnej kampane.



Šefčovič má na čom stavať, keďže európski socialisti pozitívne vnímajú projekty, ktoré sa mu podarilo naštartovať v exekutíve EÚ, napríklad v oblasti boja s energetickou chudobou, presadzovania nižších cien pre energie alebo hľadania novej budúcnosti pre baníkov v uhoľných regiónoch. Prvé reakcie na jeho kandidatúru boli podľa Šefčoviča priaznivé aj v kolégiu komisárov, v europarlamente či v priemyselných kruhoch.



K víziám, ktoré podľa Šefčoviča treba presadzovať, je posilnenie priemyselnej politiky EÚ, výraznejší vplyv EÚ v rámci svetového obchodu a vyrovnanejšie vzťahy Únie s kľúčovými partnermi, ako sú Čína a USA.



Na mená Šefčovičových protikandidátov sa stále čaká. Medzi možnými uchádzačmi sa spomínajú šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová (Taliansko), prvý podpredseda EK Frans Timmermans (Holandsko), dánska expremiérka Helle Thorningová-Schmidtová, bývalý šéf EP Martin Schulz (Nemecko), eurokomisár Pierre Moscovici (Francúzsko), portugalský premiér António Costa či šéf rakúskych sociálnych demokratov Christian Kern.



Spravodajca TASR Jaromír Novak