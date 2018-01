Šefčovič očakáva od bulharského predsedníctva dotiahnutie dohôd

EK chce, aby do konca bulharského predsedníctva boli vykonané všetky kroky na schválenie nosnej reformy v oblasti energetickej únie.

Sofia 12. januára (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič očakáva, že Bulharsko počas polročného predsedníctva v Rade EÚ dotiahne do konca viacero dohôd, ktoré sú dôležité pre jeho agendu v exekutíve EÚ.



Šefčovič to uviedol počas piatkového pracovného výjazdu eurokomisie do Sofie, kde sa konal slávnostný otvárací ceremoniál bulharského predsedníctva. Ocenil pritom, že Bulharsko si ako jednu z priorít predsedníctva určilo stabilnú energetickú úniu.



V rozhovore pre TASR Šefčovič pripomenul, že EK chce ešte v tomto polroku dotiahnuť do konca posledné zostávajúce legislatívne návrhy v oblasti energetiky. Tie už má na stole Európsky parlament a Rada a treba ich schváliť v rámci tzv. trialógov. V Rade EÚ to bude úloha Bulharska.



"Verím, že na konci bulharského semestra budeme mať pod strechou smernicu o obnoviteľných zdrojoch ako aj nariadenie o organizácii a riadení Únie," zdôveril sa Šefčovič.



Zároveň dodal, že má pre "bulharských priateľov" jednu špecifickú požiadavku. "Bol by som veľmi rád, keby sa počas ich predsedníctva podarilo dosiahnuť politickú dohodu o mandáte pre Európsku komisiu rokovať celkové usporiadanie okolo plynovodu Nord Stream s Ruskou federáciou. Takisto by sme chceli dotiahnuť do úspešného záveru aj novelizáciu smernice o obchodovaní s plynom," povedal Šefčovič.



Podľa neho treba jednoznačne stanoviť, že európske právo sa vzťahuje aj na vonkajšie plynovody, v tretích krajinách, ktoré dovážajú plyn do EÚ.



Bulharsko chce byť na čele EÚ neutrálnym a čestným hráčom so snahou dosahovať kompromisy medzi členskými štátmi. V oblasti energetiky bude Šefčovič rokovať s bulharským tímom, s ktorým doteraz spolupracoval pri projektoch zameraných na energetické prepájanie juhovýchodných krajín Európy.



"Verím, že budú mať ambíciu dosiahnuť čo najviac a také výsledky, ktoré dovolia začať nové desaťročie v EÚ už na základe nových pravidiel," vyjadril nádej slovenský eurokomisár.



EK chce, aby do konca bulharského predsedníctva boli vykonané všetky kroky na schválenie nosnej reformy v oblasti energetickej únie. Snahou je, aby počas nasledujúceho rakúskeho predsedníctva bolo možné začať s prípravou národných akčných energetických a klimatických plánov a stratégií, ako dosiahnuť ciele parížskej klimatickej dohody a ako sa pripraviť na fungovanie v nových podmienkach. To by mali zaistiť práve nové pravidlá fungovania energetickej únie.