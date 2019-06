Šéfka dánskych Sociálnych demokratov deklarovala volebné víťazstvo

Frederiksenová v reakcii na predbežné výsledky volieb vyhlásila, že dánski voliči rozhodli o novej vláde a novom smerovaní krajiny.

Kodaň 6. júna (TASR) - Predsedníčka dánskych opozičných Sociálnych demokratov Mette Frederiksenová deklarovala víťazstvo v stredajších parlamentných voľbách. Potvrdila tiež, že sa chce stať budúcou dánskou premiérkou.



Frederiksenová v reakcii na predbežné výsledky volieb vyhlásila, že dánski voliči rozhodli o novej vláde a novom smerovaní krajiny. "Dnes sme dosiahli víťazstvo stredoľavých strán," povedala Frederiksenová, ktorú citovala agentúra AP.



Ak sa Mette Frederiksenová (41) stane dánskou premiérkou, pôjde o v poradí druhú ženu v tejto funkcii. V jej osobe by Dánsko získalo najmladšieho premiéra v histórii, uviedla agentúra Bloomberg.



Z predbežných výsledkov volieb, zverejnených po zrátaní všetkých odovzdaných hlasov, vyplýva, že strana Sociálni demokrati a štyri ďalšie stredoľavé subjekty budú mať v novom 179-člennom parlamente tesnú väčšinu 91 kresiel. Po štyroch rokoch v opozícii sa tak zrejme dostanú k moci Sociálni demokrati, ktorí získali 25,9 percenta hlasov a stali sa tak najsilnejšou stranou.



Rasmussenova vládna Liberálna strana získala vo voľbách 23,4 percenta hlasov a oproti súčasnému stavu si polepšila o deväť kresiel. Avšak ňou vedený blok pravicovo orientovaných strán získal celkovo len 75 kresiel, takže stratil doterajšiu parlamentnú väčšinu.



Výrazný prepad s 8,7 percentami hlasov totiž zaznamenala pravicovo-populistická Dánska ľudová strana (DF), ktorá doposiaľ podporovala Rasmussenovu menšinovú vládu. DF prišla v parlamente o 21 kresiel.



Sociálni demokrati v predvolebnej kampani prisľúbili zvýšenie sociálnych dávok, ktoré majú byť čiastočne pokryté zvýšenými daňami z finančného sektora. Frederiksenovej strana presadzuje i tvrdší postoj voči pracovníkom zo zahraničia; avšak bez toho, aby stigmatizovala moslimov spôsobom, akým to robia nacionalistické strany.



Frederiksenová chce podľa vlastných slov vytvoriť menšinovú vládu zloženú výhradne zo Sociálnych demokratov. Partneri z jej ľavicového bloku by ju mali podporovať pri hlasovaniach v parlamente, uviedol server The Local.de.