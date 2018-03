Šéfka diplomacie EÚ vyzvala na zachovanie pokoja v Kosove a Srbsku

Kosovské úrady deportovali z krajiny riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča, ktorého tam v pondelok zadržali za ilegálny vstup do krajiny.

Brusel/Priština/Belehrad 27. marca (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Federica Mogheriniová vyzvala v pondelok na pokoj a zdržanlivosť v Kosove a v Srbsku po krátkom zadržaní srbského predstaviteľa, ktorý napriek zákazu navštívil rozdelené mesto Mitrovica, informovala agentúra AP.



Európska diplomatka podľa vlastných slov hovorila o tejto záležitosti v pondelok so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom i s jeho kosovským kolegom Hashimom Thacim.



Kosovské úrady deportovali z krajiny riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča, ktorého tam v pondelok zadržali za ilegálny vstup do krajiny. Djuriča zadržala špeciálna jednotka v Kosovskej Mitrovici, ktorá je rozdelená na srbskú a albánsku časť, a previezla ho do kosovskej metropoly Priština.



Zadržanie vyvolalo v Kosovskej Mitrovici protesty tamojších Srbov, proti ktorým polícia zasiahla s použitím slzotvorného plynu a omračujúcich granátov.



Mogheriniová nad tým, čo sa stalo v Kosove, vyjadrila prostredníctvom sociálnej siete poľutovanie. "Djurič je na slobode a vracia sa nazad," napísala Mogheriniová na Twitteri s tým, že celá situácia si teraz vyžaduje pokoj a udržanie dialógu.



Podľa agentúry DPA Djurič pricestoval do Kosova, v ktorom väčšinu tvoria etnickí Albánci, aby sa zúčastnil diskusie za okrúhlym stolom o situácii medzi Belehradom a Prištinou.



Kosovské úrady varovali, že srbských predstaviteľov zadržia, ak porušia zákaz vstupu do krajiny. Srbi ale avizovali, že návštevu uskutočnia aj napriek zákazu.



Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko odvtedy neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska.