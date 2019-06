Šéfka hongkonskej exekutívy: Protesty sú organizovanými nepokojmi

Lamovej vláda navrhuje legislatívnu úpravu, ktorá by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny.

Hongkong 12. júna (TASR) - Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová kritizovala protestujúcich, ktorí sa v stredu dostali do zrážok s políciou, a označila tieto potýčky za "organizované nepokoje". Bolo to jej prvé vyjadrenie po tom, ako sa rozpútali násilnosti v súvislosti s jej vládnym návrhom zákona, ktorý má umožniť vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny.



"Je zrejmé, že nejde o pokojné zhromaždenia, ale o otvorene organizované nepokoje," uviedla vo vyhlásení prostredníctvom videa.



Desaťtisíce ľudí sa zhromaždili v okolí vládnych budov v centre Hongkongu na protestoch voči tomuto kontroverznému zákonu, ktorý mala Legislatívna rada začať v stredu prerokovávať v druhom čítaní. Túto debatu však poslanci museli odložiť.



Medzi davom protestujúcich v Hongkongu a políciou vypukli zrážky, keď sa demonštranti pokúšali dostať do budovy parlamentu. Protestujúci hádzali do príslušníkov poriadkovej polície rôzne predmety a polícia následne odpovedala použitím slzotvorného plynu, gumených projektilov a obuškov. Najmenej 22 ľudí utrpelo zranenia, pričom bolo vidieť, ako odnášajú zranených protestujúcich aj demonštrantov, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt vyzval na upokojenie situácie v Hongkongu a naliehal na úrady, aby načúvali obavám protestujúcich. Vyzval tiež hongkonskú vládu, aby si dala "pauzu a zvážila tieto kontroverzné opatrenia".



Lamovej vláda navrhuje legislatívnu úpravu, ktorá by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny. Podľa vládnych predstaviteľov je to potrebné, aby sa vyplnili existujúce právne medzery a mesto prestalo byť útočiskom pre utečencov pred zákonom.



Návrhy však vyvolali odpor širokého spektra skupín v Hongkongu. Podľa kritikov nie je justičný systém v Číne nezávislý a nezodpovedá medzinárodným štandardom. Znepokojenie vyjadrili aj obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie s tým, že navrhované zmeny poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.