Šéfka ruskej volebnej komisie odmieta odložiť komunálne voľby v Moskve

Moskva 12. augusta (TASR) - Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová v pondelok odmietla návrh na odklad volieb do Moskovskej mestskej dumy, ktoré sú vypísané na 8. septembra. Pamfilovová vo vysielaní rozhlasovej stanice Business FM uviedla, že "nevidí dôvod" pre tento krok.



Návrh na preloženie volieb na koniec jesene predložil opozičný politik Iľja Jašin, ktorý sa na Pamfilovovú obrátil listom z väzenia, kde si odpykáva v poradí už druhý trest odňatia slobody za podnecovanie k nepovoleným protestným zhromaždeniam v Moskve a účasť na nich.



Jašin v liste šéfku ÚVK varuje, že voľby konané v septembri by mohli sprevádzať prejavy "svojvôle polície" a "naozajstná policajná operácia".



Pamfilovová v komentári k Jašinovmu návrhu uviedla, že o jeho liste počuje prvýkrát. Ďalej upozornila, že "voľby nie je možné odložiť len tak" a že na to musia byť "závažné dôvody".



Pripustila však, že ak by sa takéto dôvody objavili, "v súlade so zákonom zvážime túto situáciu".



Uviedla tiež, že zatiaľ sa vedie "neseriózna diskusia" o tom, že ako kandidáti komunálnych volieb v Moskve boli zaregistrovaní tí, ktorí nezbierali podpisy občanov na podporu svojej kandidatúry, zatiaľ čo tí, ktorí podpisy zbierali, registráciu nezískali.



Práve nezaregistrovanie nezávislých kandidátov spôsobilo, že od polovice júla sa v Moskve konajú zhromaždenia na ich podporu, počas ktorých bolo zatknutých vyše 2000 ľudí. Zákroky policajtov voči demonštrantom často sprevádza neprimerané použitie sily.