Šéfom španielskej diplomacie sa zrejme stane Katalánec Josep Borrell

Nová španielska vláda, ktorú zostavuje premiér Pedro Sánchez, bude menšinová bez účasti krajne ľavicových strán a nacionalistov.

Madrid 5. júna (TASR) - Novým španielskym ministrom zahraničných vecí by sa mal stať Josep Borrell, ktorý v minulosti zastával aj funkciu predsedu Európskeho parlamentu. Podľa agentúry AP o tom v utorok informovali zdroje zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE).



Výber 71-ročného Katalánca Borrella na post šéfa diplomacie už medzičasom kritizovali katalánski separatisti - Borrell sa totiž verejne vyslovuje proti nezávislosti Katalánska. Poslanci katalánskeho parlamentu, ktorí podporujú zotrvanie regiónu vo zväzku so Španielskom, však túto nomináciu podporili.



Tajomník PSOE José Luís Ábalos v utorok vo vysielaní televíznej stanice TVE okrem toho potvrdil, že podpredsedníčkou vlády a ministerkou pre rodovú rovnosť sa stane popredná členka PSOE Carmen Calvová.



Ministerkou financií by sa podľa Ábalosa mala stať María Jesús Monterová.



Samotný Ábalos by sa podľa tlačového vyhlásenia jeho kancelárie mal stať ministrom pre rozvoj.



Nová španielska vláda, ktorú zostavuje premiér Pedro Sánchez, bude menšinová bez účasti krajne ľavicových strán a nacionalistov. Vo vysielaní rozhlasovej stanice COPE to v nedeľu potvrdila hovorkyňa nového premiéra Margarita Roblesová.



Denník ABC v utorok napísal, že Sánchez v podstate zachová doterajšiu štruktúru vlády. Určite však v nej pribudne úrad vysokého komisára pre boj proti detskej chudobe, ktorý bude podriadený priamo predsedníctvu vlády.



Sánchez je v Španielsku prvým politikom, ktorý sa stal premiérom na základe vyslovenia nedôvery predchádzajúcej vláde. Tento návrh podal práve Sánchez, ktorý súčasne deklaroval pripravenosť viesť novú vládu. Ako nový premiér zložil sľub v sobotu.



Dlhoročného španielskeho premiéra, ľudovca Mariana Rajoya na odstúpenie z premiérskej funkcie vyzvali všetky opozičné strany po tom, ako súd v súvislosti s rozsiahlym korupčným škandálom rozhodol, že Rajoyova vládnuca Ľudová strana (PP) profitovala z korupčnej schémy a nariadil jej zaplatiť pokutu vo výške 245.000 eur.



Korupčný škandál - známy aj ako Operación Gürtel - je považovaný za jeden z najväčších v histórii demokratického Španielska. Na verejnosť prvýkrát prenikol v roku 2009. Týka sa podplácania politikov z vládnucej PP španielskymi podnikateľmi, ktorí sa vďaka úplatkom dostávali k lukratívnym verejným zákazkám.