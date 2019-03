Šéfovia 6 výborov snemovne žiadajú celú Muellerovu správu do 2. apríla

Podľa Barra Mueller pri dvojročnom vyšetrovaní nezistil, že by Donald Trump alebo jeho spolupracovníci tajne spolupracovali s Ruskom so zámerom ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016.

Washington 26. marca (TASR) - Demokratickí lídri šiestich výborov americkej Snemovne reprezentantov žiadajú celú správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera "najneskôr" do 2. apríla. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Predsedovia šiestich výborov dolnej komory amerického Kongresu napísali v pondelok list ministrovi spravodlivosti a zároveň generálnemu prokurátorovi Williamovi Barrovi. Uviedli v ňom, že jeho štvorstranové zhrnutie Muellerovej vyšetrovacej práce "nestačí Kongresu, rovnoprávnemu partnerovi vlády," na to, aby mohol vykonávať svoje kontrolné povinnosti.



Podľa Barra Mueller pri dvojročnom vyšetrovaní nezistil, že by Donald Trump alebo jeho spolupracovníci tajne spolupracovali s Ruskom so zámerom ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016 v prospech Trumpa. Podľa Barrovho krátkeho súhrnu Mueller nezbavil Trumpa viny z marenia spravodlivosti a ani nedospel k záveru, že by sa tohto trestného činu prezident skutočne dopustil.



Šéfovia výborov požiadali Barra, aby im úplnú Muellerovu správu poslal do 2. apríla a aby v ten istý deň začal posielať Kongresu aj ďalšie súvisiace dokumenty.



Osobitný vyšetrovateľ Mueller ukončil vyšetrovanie v piatok 22. marca a svoju záverečnú správu následne doručil ministrovi spravodlivosti Barrovi, ktorý v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery správy. Prezident Trump označil v nedeľu Spojené štáty za "najúžasnejšie miesto na Zemi" po tom, čo ho ministerstvo informovalo o záveroch Muellerovej správy.