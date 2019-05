Šéfovia diplomacií Maas a Pompeo sa nezhodli v otázke Huaweiu a Iránu

Nemecko sa usiluje o záchranu multilaterálnej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, ktorá je zameraná na zastavenie Iránu vo vývoji vlastných nukleárnych zbraní.

Berlín 31. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Nemecka a Spojených štátov Heiko Maas a Mike Pompeo počas návštevy šéfa americkej diplomacie v Berlíne vyslovili v piatok rozdielne názory na bezpečnostné hrozby, ktoré by mohli vyplývať zo strany čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei a Iránu. Informovala o tom agentúra DPA.



Zatiaľ čo Pompeo upozornil, že je riskantné, aby ázijský telekomunikačný gigant pracoval na vývoji siete piatej generácie (5G), Maas vyhlásil, že Nemecko má "vysoké bezpečnostné štandardy".



Ktorákoľvek spoločnosť by nepracovala v súlade s týmito štandardami, bude vylúčená z ponuky na vybudovanie 5G siete v Nemecku, dodal nemecký diplomat bez spomenutia spoločnosti Huawei.



Washington tlačí na svojich spojencov, vrátane Nemecka, aby vylúčili čínsku spoločnosť z účasti na zavádzaní vysokorýchlostnej infraštruktúry s argumentom, že táto firma predstavuje veľké bezpečnostné riziko.



Pompeo ďalej v piatok povedal, že chce zabezpečiť, aby dátové siete, do ktorých prúdili americké informácie, boli bezpečné a Čína ohrozovala národnú bezpečnosť USA, Európy a západných demokracií po celom svete.



Washington sa obáva, že Peking môže infraštruktúru spoločnosti Huawei zneužiť na špionáž.



Americký minister zahraničných vecí sa v Berlíne strete aj s kancelárkou Angelou Merkelovou. Stane sa tak iba tri týždne po tom, ako narýchlo zrušil svoju vôbec prvú návštevu krajiny od nástupu do funkcie. Tento krok podľa DPA niektorí interpretovali ako nezdvorilý.



V otázke Iránu malo podľa Pompea Nemecko "rovnaké ciele", ale "rozdielne prístupy".



Obaja chceli zabrániť Iránu získať jadrové zbrane a očakávajú, že Teherán odpovie na otázky týkajúce sa svojho raketového programu.



Nemecko sa usiluje o záchranu multilaterálnej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, ktorá je zameraná na zastavenie Iránu vo vývoji vlastných nukleárnych zbraní. Na druhej strane USA od tejto zmluvy jednostranne odstúpili a tlačia na Teherán prostredníctvom ekonomických sankcií.



Pompeo ešte pred odletom do Berlína novinárom avizoval, že bude na nemeckých partnerov tlačiť aj v ďalšej problematickej otázke v oblasti transatlantických vzťahov - výdavkov Nemecka na obranu. Prezident USA Donald Trump podľa Pompea stále nie je spokojný s nízkym navýšením výdavkov Berlína na obranu a chce, aby splnil záväzok v rámci NATO vo výške dvoch percent HDP.



Agentúra DPA doplnila, že vzťahy Nemecka s USA sú napäté od nástupu prezidenta Trumpa do úradu v januári 2017.