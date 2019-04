Šéfredaktor WikiLeaks: Je to čierny deň pre žurnalistiku

Hrafnsson vyzval Britániu, aby nevydávala do Spojených štátov novinárov za ich publikačnú činnosť.

Londýn 11. apríla (TASR) - Šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson označil v stredu zadržanie zakladateľa tejto organizácie Juliana Assangea na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne za čierny deň pre žurnalistiku. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



"Toto je čierny deň pre žurnalistiku... Nesmieme dopustiť aby to pokračovalo. Treba tomu zabrániť," povedal na brífingu v Londýne Hrafnsson, ktorý zároveň vyzval Britániu, aby nevydávala do Spojených štátov novinárov za ich "publikačnú činnosť". USA totiž žiadajú o vydanie v prípade sprisahania s Chelseou Manningovou s cieľom získania tajných informácií z vládneho počítača v roku 2010. V Británii je obvinený z porušenia podmienok kaucie.



"Tomu sa hovorí sprisahanie, je to sprisahanie s cieľom spútať žurnalistiku. To sa musí skončiť. Vyzývame všetkých, aby podporili Juliana Assangea v jeho boji proti vydaniu (do USA)," dodal Hrafnsson.



Assangeova právnička Jennifer Robinsonová uviedla, že obavy, že jej klient bude zadržaný, sa naplnili. Zatknutím Assangea sa podľa nej vytvoril nebezpečný precedens, keď môžu byť novinári stíhaní za zverejňovanie pravdivých informácií.



USA obviňujú Assangea z pomoci Manningovej, bývalej analytičke americkej armády, ktorá projektu WikiLeaks poskytla utajované materiály. Mal jej pomôcť pri prelomení hesla, takže Manningová mohla následne preniknúť do počítačov ministerstva obrany (Pentagón). Zakladateľovi WikiLeaks za to hrozí až päť rokov väzenia.



Assange sa uchýlil na ekvádorské veľvyslanectvo v roku 2012, aby predišiel vydaniu do Švédska, kde ho tamojšie úrady chceli vypočúvať v rámci vyšetrovania sexuálneho útoku. Tento prípad bol neskôr uzavretý, avšak podľa agentúry Reuters právnici obete útoku žiadajú o jeho opätovné otvorenie.