Seibert: Spolková vláda kriticky hodnotí cestu poslancov AfD na Krym

Berlín 5. februára (TASR) - Návšteva skupiny ôsmich poslancov Alternatívy pre Nemecko (AfD), členov tamojších krajinských zastupiteľských zborov na polostrove Krym anektovanom Ruskou federáciou, rezonovala v pondelok v Berlíne.



Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert v tejto súvislosti potvrdil, že v Berlíne sú voči podobným cestám principiálne kritickí, avšak - ako pripomenul - sankcie sa nevzťahujú na súkromné cesty. Seibert ale potvrdil postoj Merkelovej vlády, v zmysle ktorého sa ruská strana anexiou ukrajinského polostrova dopustila porušenia medzinárodného práva.



Tvrdšiu reakciu vyvolala návšteva u ukrajinského ambasádora v Nemecku Andrija Meľnyka, ktorý ju nepovažuje za previnenie sa gavalierskeho charakteru, ale za trestný čin, ktorý bude mať dôsledky.



Poslanci AfD pricestovali v sobotu cez Moskvu na Krym, kde chceli podľa ruských médií diskutovať s miestnymi zákonodarcami o možnostiach zrušenia sankcií uvalených na Rusko a uznania tohto územia za ruské.



Predseda autonómnej samosprávy etnických Nemcov Jurij Gempeľ v tejto súvislosti podľa agentúry Interfax uviedol, že jestvuje záujem o rozvoj obchodných vzťahov medzi Nemeckom a Krymom. Gempeľ zdôraznil význam návštevy, ktorá potrvá do 9. februára, a vyjadril presvedčenie, že už na jeseň tohto roku by na polostrov mohli zavítať aj poslanci nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) zvolení za AfD.



Jeden z členov delegácie, poslanec z Berlína Gunnar Lindemann, pre agentúru DPA uviedol, že by si rád urobil sám obraz o situácii na Kryme a tam žijúcich ľuďoch. "Je lepšie hovoriť jeden s druhým, ako hovoriť o druhom v jeho neprítomnosti. Musíme opäť znormalizovať vzťahy s Ruskom. To je v záujme Nemecka i v záujme Ruska."



Aj Ukrajina by podľa jeho názoru mala viesť rokovania so všetkými zainteresovanými namiesto hrozieb nemeckým politikom, vyplynulo z Lindemannových slov.



Podobne ako jeho stranícky kolega Hugh Bronson sa Lindemann vyjadril za zrušenie sankcií uvalených na Rusko v reakcii na anexiu Krymu a konštatoval, že škodia iba bežným ľuďom a navyše i nemeckej ekonomike.