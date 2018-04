Senátny výbor odobril nomináciu Pompea na post šéfa diplomatov

Návrh Pompea na post šéfa rezortu diplomacie senátnym výborom prešiel v pondelok večer miestneho času len veľmi tesne.

Washington 24. apríla (TASR) - Zahraničný výbor amerického Senátu tesne odsúhlasil nomináciou Mikea Pompea na post ministra zahraničných vecí, čím ju posunul na schválenie celému Senátu.



Návrh Pompea na post šéfa rezortu diplomacie senátnym výborom prešiel v pondelok večer miestneho času len veľmi tesne. Demokrati sa postavili na odpor a hlasovali proti jeho nominácii. Pompeovi ku konečnému odobreniu pomohol až republikánsky senátor Rand Paul. Ten na poslednú chvíľu zmenil svoj názor a Pompea podporil, informovala agentúra AP. Dodala, že v opačnom prípade by to bolo vôbec po prvý raz od začiatku vedenia záznamov v roku 1925, čo by tento senátny výbor niektorého z kandidátov neodsúhlasil.



O Pompeovej nominácii by malo už tento týždeň hlasovať plénum Senátu, ktorého zloženie hovorí v jeho prospech. Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell v tejto súvislosti uviedol, že sa už teší na hlasovanie a odobrenie Pompea vo funkcii.



Americký prezident Donald Trump odvolal v marci svojho šéfa diplomacie Rexa Tillersona a na jeho miesto navrhol Pompea, 54-ročného riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Pompeo je považovaný za silne konzervatívneho politika, ktorý má blízko k Trumpovi a podporuje jeho tvrdú líniu voči Iránu a Severnej Kórei.