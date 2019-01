Graham: Sýria sa po odchode vojsk USA môže stať Irakom na steroidoch

Sťahovanie amerických vojsk z Iraku sa začalo v roku 2007 a dokončené bolo v roku 2011.

Ankara 19. januára (TASR) - Sýria by v prípade chvatného odchodu amerických vojsk z krajiny mohla skĺznuť do chaosu, pričom má potenciál stať sa "Irakom na steroidoch". V rozhovore pre turecké médiá to v sobotu počas návštevy Ankary uviedol republikánsky senátor Lindsey Graham. Informovala o tom agentúra AP.



"Náš cieľ zničiť Islamský štát ešte nebol dosiahnutý", vyhlásil Graham deň po tom, ako sa oficiálne stretol s vrcholovými predstaviteľmi Turecka.



Dodal tiež, že ministri obrany Turecka a Spojených štátov momentálne pracujú na pláne s cieľom presunúť kurdské milície na severe Sýrie ďalej od Tureckých hraníc.



V roku 2014 povstali v Iraku militanti z teroristickej organizácie Islamský štát a obsadili veľkú časť krajiny, pričom následne okupovali aj rozsiahle územia Sýrie.