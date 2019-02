Senátor B. Sanders natočil video k svojej prezidentskej kandidatúre

So svojimi výzvami na univerzálnu zdravotnú starostlivosť, minimálnu mzdu 15 dolárov a bezplatné verejné vysokoškolské vzdelanie si Sanders získal zanietenú podporu medzi mladými liberálmi.

Washington 17. februára (TASR) - Americký senátor Bernie Sanders nahral video, v ktorom ohlasuje svoju kandidatúru na post prezidenta vo voľbách v roku 2020, informovala agentúra AFP citujúc spravodajský server Politico.



Stále však nie je jasné, kedy a či video bude zverejnené, uvádza Politico, ktorý už predtým informoval, že senátor za štát Vermont vedie rozhovory na obsadenie najvyšších pozícií svojho štábu.



Sanders, 77-ročný nezávislý senátor, ktorý sa stretáva vo výbore s demokratmi, neúspešne kandidoval za prezidenta už v roku 2016, kedy prehral s Hillary Clintonovou, ktorú následne porazil Donald Trump.



So svojimi výzvami na univerzálnu zdravotnú starostlivosť, minimálnu mzdu 15 dolárov a bezplatné verejné vysokoškolské vzdelanie si Sanders získal zanietenú podporu medzi mladými liberálmi.



Sanders pôsobil v Snemovni reprezentantov do roku 2006, kedy bol zvolený za senátora. Do Senátu bol znovuzvolený v rokoch 2012 a 2018.



Zatiaľ čo Sanders zostáva populárny medzi mnohými demokratmi, niektorí v strane spochybňujú, či ich šampiónom tentokrát má byť biely sedemdesiatnik.