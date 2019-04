Senátori vyslovili nedôveru kolegovi za výroky o Christchurchi

Anning v reakcii na masakru z 15. marca, pri ktorej austrálsky extrémista zavraždil 50 ľudí a ďalších 50 zranil, vyhlásil, že ide o dôsledok migrácie moslimov na Nový Zéland.

Sydney 3. apríla (TASR) - Austrálski senátori v stredu takmer jednomyseľne vyslovili nedôveru svojmu ultrapravicovému kolegovi Fraserovi Anningovi za jeho vyjadrenia o marcovom útoku na mešity v novozélandskom meste Christchurch. Informovala o tom agentúra AFP.



Anning v reakcii na masakru z 15. marca, pri ktorej austrálsky extrémista zavraždil 50 ľudí a ďalších 50 zranil, vyhlásil, že ide o dôsledok migrácie moslimov na Nový Zéland. Za svoje výroky sa následne odmietol ospravedlniť.



Pri stredajšom hlasovaní v pléne hornej komory austrálskeho federálneho parlamentu sa na vyslovení nedôvery Anningovi nezvyčajne zhodli senátori z vládnucich i opozičných strán. Jeho výroky odsúdili ako nenávistné, extrémistické a vyvolávajúce rozkol v spoločnosti. Od jeho slov za rozhodne dištancovali.



Nezávislý senátor za štát Queensland sa stal terčom kritiky i za to, že vyfackal mladíka, ktorý mu na znak nesúhlasu s jeho výrokom rozbil o hlavu vajíčko.



Návrh na vyslovenie nedôvery bol v 76-člennom Senáte schválený aklamáciou takmer jednomyseľne. Hlasovania sa zdržali len poslanci protimoslimskej strany Jeden národ, ktorej bol pôvodne členom.



Samotný Anning rozhodnutie svojich kolegov odsúdil ako útok na slobodu prejavu.



Ide pritom len o symbolické gesto, ktoré pre Anninga nebude mať nijaké praktické dôsledky. Návrh na pozastavenie jeho pôsobenia v Senáte neuspel pre obavy, že by mohol byť napadnutý súdnou cestou.



Podľa agentúry AFP však nie je pravdepodobné, že by Anning v májových parlamentných voľbách obhájil svoj mandát.



On-line petíciu za vyzývajúcu na Anningovo odstúpenie z postu senátora podpísalo už viac než 1,4 milióna ľudí.