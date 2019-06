Senátori zriadili komisiu na vyhodnotenie auditov týkajúcich sa Babiša

Nepôjde pritom o vyšetrovaciu komisiu. Jej hlavným cieľom bude zaistiť objektívne vyhodnotenie auditných správ Európskej komisie, ktoré sa týkajú údajného konfliktu záujmov Andreja Babiša.

Praha 13. júna (TASR) - Senát českého parlamentu ustanovil vo štvrtok komisiu, ktorá má vyhodnotiť audity EÚ týkajúce sa premiéra Andreja Babiša. Audity sa týkajú podozrení, že Babiš je v konflikte záujmov v súvislosti s čerpaním európskych dotácií pre koncern Argofert, informoval server Novinky.cz.



Novú komisiu hornej komory parlamentu ČR by mal viesť senátor Zdeněk Nytra z opozičnej Občianskodemokratickej strany (ODS), ktorého na tento post navrhli ako jediného kandidáta. Zasadať v nej budú zástupcovia všetkých šiestich senátnych klubov, každý do nej vyšle dvoch zástupcov.



Nepôjde pritom o vyšetrovaciu komisiu. Jej hlavným cieľom bude zaistiť objektívne vyhodnotenie auditných správ Európskej komisie (EK), ktoré sa týkajú údajného konfliktu záujmov Andreja Babiša.



Členovia komisie Senátu by mali vypracovať záverečnú správu do januára tohto roku. Podozrenia z konfliktu záujmov budú preverovať aj v prípade ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana.



Premiér Babiš akýkoľvek konflikt záujmov popiera a tvrdí, že obvinenia voči nemu sú politicky motivované. Samotný audit označil za útok na Českú republiku.



Zámer senátorov zriadiť uvedenú komisiu ešte v stredu komentoval tvrdením, že zrejme nemajú čo robiť.



Vo svojom nedávnom návrhu auditnej správy EK konštatovala, že Babiš v skutočnosti ďalej ovláda svoj koncern Agrofert, aj keď ho začiatkom roka 2017 oficiálne previedol do zvereneckých fondov. Štruktúra týchto fondov mu totiž podľa európskych audítorov umožňuje na svoje bývalé firmy stále vplývať. Ako vysoko postavený aktívny politik má zároveň vplyv na rozdeľovanie európskych fondov, ktoré Agrofert čerpá.