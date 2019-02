Senátorka Amy Klobucharová oznámila kandidatúru na prezidentku USA

Zatiaľ najvýznamnejšia kandidátka z amerického stredozápadu vyhlásila, že chce získať späť priazeň tamojších voličov, ktorí vo voľbách roku 2016 dali svoj hlas súčasnému prezidentovi D. Trumpovi.

Minneapolis 11. februára (TASR) - K rastúcemu zoznamu kandidátov z Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov vo voľbách v roku 2020 sa v nedeľu pridala aj Amy Klobucharová, trojnásobná senátorka zo štátu Minnesota. Informovala o tom agentúra AP.



Zatiaľ najvýznamnejšia kandidátka z amerického stredozápadu, Klobucharová vyhlásila, že chce získať späť priazeň tamojších voličov, ktorí vo voľbách roku 2016 dali svoj hlas súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Klobucharová zatiaľ oslovila prierezovo voličov z mestských, predmestských ako i vidieckych oblastí, vrátane desiatok volebných okresov, v ktorých v roku 2016 dominoval Trump.



Senátorka podčiarkla, že je nutné "uzdraviť dušu našej demokracie a obnoviť naše poslanie hájiť všeobecné dobro".



Do budúcich prezidentských volieb sa rozhodli vstúpiť mnohí známi senátori za Demokratickú stranu, vrátane Elizabeth Warrenovej zastupujúcej štát Massachusetts, Kamaly Harrisovej z Kalifornie, Coryho Bookera z New Jersey a Kirsten Gillibrandovej z New Yorku.