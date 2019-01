Senátorka Harrisová ohlásila, že bude kandidovať na prezidenta

V januári 2017 zložila Harrisová slávnostnú prísahu ako americká senátorka za Kaliforniu, vďaka čomu sa stala prvou ženou s juhoázijským pôvodom a druhou černošskou senátorkou v amerických dejinách.

Washington 21. januára (TASR) - Senátorka za americký štát Kalifornia Kamala Harrisová v pondelok oznámila, že sa uchádza o úrad prezidenta Spojených štátov. Pridala sa tak k početným záujemcom z Demokratickej strany, ktorí chcú nahradiť v Bielom dome Donalda Trumpa alebo to zvažujú. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Budúcnosť našej krajiny závisí od vás a miliónov ďalších, ktorí dvíhajú hlas v zápase za naše americké hodnoty. Preto sa uchádzam o úrad prezidenta Spojených štátov," uviedla senátorka vo videonahrávke zverejnenej na Twitteri.



Po dvoch funkčných obdobiach ako okresná prokurátorka San Francisca (2004-2011) Harrisovú dvakrát zvolili za generálnu prokurátorku Kalifornie (2011-2017) - stala sa nielen prvou ženou, ale aj prvou černošskou osobou, ktorá vykonávala prácu generálneho prokurátora v tomto ľudnatom štáte.



V januári 2017 zložila Harrisová slávnostnú prísahu ako americká senátorka-juniorka za Kaliforniu, vďaka čomu sa stala prvou ženou s juhoázijským pôvodom (jej matka bola indická Tamilka) a iba druhou černošskou senátorkou v amerických dejinách, po Carol Moseleyovej-Braunovej.



Jej minulosť prokurátorky cítiť aj počas híringov v Senáte, ktoré pozorne, sústredene sleduje a kladie často ostré otázky.



Harrisová neraz s hrdosťou spomínala, že ako prokurátorka v roku 2008 počas finančnej krízy bojovala proti veľkým bankám a bránila záujmy rodín. Stavia sa do polohy zástankyne rodín zo strednej vrstvy, ktoré "žijú od výplaty k výplate", a odsudzuje policajnú brutalitu a zabíjanie neozbrojených černošských mužov.



Do prezidentských volieb v roku 2020 zostáva v Spojených štátoch takmer 22 mesiacov, ale boj o Biely dom sa už kryštalizuje - Američania začínajú odhadovať, kto by mohol byť nominantom opozičnej Demokratickej strany a stať sa vyzývateľom Trumpa pri snahe ovládnuť Biely dom.