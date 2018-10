Sencov pokračuje v hladovke, tvrdí ombudsman, advokát o tom nevie

Rádio Sloboda kontaktovalo Sencovovho advokáta Dmitrija Dinzeho, ktorý nevie nič o tom, že by jeho mandant pokračoval v hladovke.

Moskva 9. októbra (TASR) - Ruským súdom za terorizmus odsúdený ukrajinský režisér Oleh Sencov neukončil svoju protestnú hladovku. Podľa agentúry TASS to tvrdí Anatolij Sak, ktorý je splnomocnencom pre ľudské práva v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu. Tam sa pri meste Labytnangi nachádza väzenská kolónia, kde si Sencov odpykáva svoj trest.



Rádio Sloboda (RFE/RL) medzičasom kontaktovalo Sencovovho advokáta Dmitrija Dinzeho, ktorý nevie nič o tom, že by jeho mandant pokračoval v hladovke. Dinze celú situáciu označil za "čudnú", pričom súčasne potvrdil, že Sencov sa 5. októbra rozhodol ukončiť hladovku. Odvtedy Dinze nedostal žiadnu správu, že by jeho mandant svoje rozhodnutie zmenil.



Advokát však v rozhovore pre investigatívny portál The Insider nevylúčil, že táto situácia sa mohla zmeniť a Sencov hladovku obnoviť - aj vzhľadom na správanie sa zamestnancov väzenskej správy, ktorí vyhlasovali, že Sencov hladovku ukončil už pred vyše týždňom.



Sencov začal svoju hladovku 14. mája a chcel ňou dosiahnuť prepustenie všetkých 65 Ukrajincov väznených v Rusku vrátane seba, ktorých nazýva politickými väzňami.



Minulý piatok námestník riaditeľa ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) Valerij Maximenko oznámil, že Sencov po 145 dňoch protestnú hladovku ukončil. Prostredníctvom svojho advokáta to potvrdil aj samotný Sencov, ktorý spresnil, že protest ukončí v sobotu. Ako dôvod uviedol hrozbu, že mu budú dávať jedlo nasilu.



Ombudsman Sak však v utorok "oficiálne vyhlásil", že "neexistuje nijaké oficiálne vyhlásenie o ukončení protestnej hladovky zo strany Sencova". Sencov podľa neho "naďalej drží hladovku".



Sak spresnil, že Sencovov zdravotný stav je "pomerne uspokojivý". Dodal, že vo väzení ho navštívi najbližšie v novembri.



Sencova zatkli 11. mája 2014 po ruskej okupácii ukrajinského polostrova Krym, kde sa narodil a žil. O rok neskôr ho v procese, ktorý ľudskoprávne organizácie považujú za vykonštruovaný, obvinili z extrémizmu a teroristických aktivít a poslali na 20 rokov do trestaneckej kolónie.



Po tom, ako v polovici mája vo väzení vyhlásil protestnú hladovku, sa v jeho kauze angažovali mnohí západní politici a ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, ktoré vyvíjali na Rusko tlak, aby Sencova prepustilo.



Na jeho prepustenie vyzvali Rusko aj filmári z celého sveta. Okrem iných napríklad režiséri Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Agnieszka Hollandová a Aki Kaurismäki. Za Sencova sa postavili aj známi herci ako Johnny Depp či Meryl Streepová.



Kremeľ ho oslobodiť odmieta, podobne ako prezident Vladimir Putin zamietol žiadosť Sencovovej matky o milosť pre jej syna.