Sencov: Protestnú hladovku som prežil, nemajte príliš veľké obavy

Ruský prezident Vladimir Putin odmietol prepustiť Sencova alebo akéhokoľvek iného ukrajinského politického väzňa aj napriek celosvetovému nátlaku počas Sencovovej protestnej hladovky.

Moskva 2. novembra (TASR) - Uväznený ukrajinský filmový režisér Oleh Sencov, ktorý v ruskom väzení odmietal stravu 145 dní, sa cíti lepšie. Myslí si tiež, že najhoršie následky svojho protestu zvládol a "prežil". Uviedol to v liste svojmu podporovateľovi a priateľovi Nikolajovi Ščurovi.



Sencov je od roku 2015 zadržiavaný vo väznici v arktickej oblasti Ruska a od mája do októbra tohto roku držal protestnú hladovku. Požadoval, aby Moskva prepustila všetkých ukrajinských politických väzňov.



"Zdá sa, že sa z toho dostáva -- klopem na drevo," povedal v piatok Sencovov priateľ Ščur pre tlačovú agentúru AFP. "Stále nemáme úplnú istotu, že sa všetko dobre skončí. Ale teraz máme nádej," dodal.



Ščur sa pre AFP vyjadril po tom, čo dostal od najslávnejšieho väzňa Ruska list, v ktorom píše, že sa cíti "oveľa" lepšie než pred mesiacom.



"Nemajte príliš veľké obavy - prežil som," uviedol Sencov v liste, z ktorého pasáž zverejnil Ščur vo štvrtok. "Samozrejme, moje testy ešte nie sú dobré, ale ani také zlé ako predtým," dodal Sencov.



Ukrajinský filmový režisér a politický aktivista doplnil, že stále musí držať diétu a užívať lieky, ale už nie je na vnútrožilovej infúzii.



Sencov má podľa Ščura dostatok energie na prácu na svojich knihách a scenároch, z ktorých "niektoré plánuje dokončiť do pár mesiacov".



"Cíti, že má na to dosť energie," dodal priateľ.



Ruský prezident Vladimir Putin odmietol prepustiť Sencova alebo akéhokoľvek iného ukrajinského politického väzňa aj napriek celosvetovému nátlaku počas Sencovovej protestnej hladovky. Tú pozorne sledovali médiá aj verejnosť.



Sencov minulý mesiac protest prerušil, aby sa vyhol nútenému kŕmeniu.



Priatelia a príbuzní sa obávali, že počas hladovky utrpel nezvratné, smrtiace poškodenie srdca a ďalších orgánov.



Odborníci na medicínu uviedli, že zotavovanie po dlhej protestnej hladovke môže byť ťažšie než odmietanie stravy dlhé obdobie.



Zástancovia tohto názoru uvádzajú ako príklad disidenta z čias Sovietskeho zväzu Anatolija Marčenka, ktorý v roku 1986 zomrel vo väzenskej nemocnici niekoľko dní po zrušení 117-dňovej hladovky.



Európsky parlament udelil minulý mesiac Sencovovi prestížnu Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.



Uväznený Sencov je odporcom anektovania polostrova Krym Ruskom, ku ktorému došlo v roku 2014. V tom istom roku ho tam aj zadržali a o rok neskôr v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať na Kryme teroristický útok. Režisér tieto obvinenia odmieta ako vykonštruované a jeho podporovatelia tvrdia, že ho potrestali za protikremeľský postoj.