Macky Sall opäť zvíťazil v prezidentských voľbách v Senegale

Úradujúci prezident mal v súboji o znovuzvolenie štyroch súperov.

Dakar 28. februára (TASR) - Úradujúci prezident Macky Sall zvíťazil v nedeľňajších prezidentských voľbách v Senegale a zostane vo funkcii aj druhé, tentoraz len päťročné obdobie. Oznámila to vo štvrtok senegalská volebná komisia.



Sall, ktorý je pri moci od apríla 2012, získal v prvom kole podľa agentúry AP 58,27 percenta hlasov. Ak by nijaký kandidát nezískal viac ako 50 percent hlasov, uskutočnilo by sa druhé kolo, ktoré bolo predbežne naplánované na 24. marca.



Úradujúci prezident mal v súboji o znovuzvolenie štyroch súperov. Opozičný kandidát Idrissa Seck sa umiestnil na druhej priečke so ziskom 20,5 percenta hlasov. Tretí skončil Ousmane Sonko s takmer 16 percentami hlasov.



Tieto výsledky musí ešte potvrdiť ústavný súd. Opoziční kandidáti v predchádzajúcich dňoch spochybnili neoficiálne výsledky, podľa ktorých Sall získal najviac hlasov. Podľa AP nebolo spočiatku jasné, či opoziční kandidáti prijmú vo štvrtok zverejnené oficiálne výsledky, alebo voči nim podniknú právne kroky.



Prevažne moslimský Senegal sa považuje za príklad stability v západnej Afrike. Po získaní nezávislosti od Francúzska v roku 1960 tam totiž nedošlo k štátnemu prevratu.