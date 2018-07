Sergej Lavrov rokoval s Netanjahuom o Sýrii a Iráne

Izraelský premiér Netanjahu v úvodnej časti stretnutia s ruskou delegáciou, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia izraelského rezortu obrany, zdôraznil mimoriadne dôležité väzby oboch krajín.

Jeruzalem 23. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v pondelok stretol v Jeruzaleme s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom na rozhovoroch, ktoré boli zamerané na iránsku prítomnosť v Sýrii. Informovala o tom agentúra AP.



Netanjahu v úvodnej časti stretnutia s ruskou delegáciou, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia izraelského rezortu obrany, zdôraznil "mimoriadne dôležité" väzby oboch krajín, podľa jeho slov preukázané priamymi rokovaniami až po najvyššiu úroveň.



Izraelský líder predtým na zasadnutí svojho kabinetu oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin pred niekoľkými dňami požiadal izraelskú stranu o rozhovory s ruskou delegáciou na vysokej úrovni, do ktorej patrí aj náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, armádny generál Valerij Gerasimov.



Netanjahu dodal, že témou rokovaní bude regionálny vývoj a "predovšetkým situácia v Sýrii".



Podľa vlastných slov chcel na schôdzke zopakovať postoj Izraela v tom, že od sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho Iránom podporovaných spojencov očakáva dodržiavanie dohody z roku 1974, ktorá určuje na spoločnej hranici oboch krajín demilitarizovanú zónu. Netanjahu tiež zdôraznil, že Izrael bude naďalej podnikať kroky, aby zabránil svojmu úhlavnému nepriateľovi, Iránu, vo vytvorení stálej vojenskej prítomnosti v Sýrii.



Izraelské médiá informovali, že delegácie oboch krajín diskutovali o ruskom návrhu, podľa ktorého by ozbrojené zložky spojené s Iránom boli držané vo vzdialenosti približne 100 kilometrov od Izraelom okupovaných Golanských výšin.



Hlavným záujmom Izraela je podľa AP to, aby boli iránske sily podporujúce v sýrskej vojne Asada čo najďalej od jeho hranice - čo sa týka aj Teheránom podporovaných bojovníkov libanonského hnutia Hizballáh a iných milícií.



Rusko, kľúčový spojenec Asada, už upozornilo, že by bolo nereálne očakáva, že sa Irán úplne stiahne zo Sýrie.



Pondelkové stretnutie prišlo asi dva týždne po tom, ako Netanjahu a Putin rokovali o Sýrii a Iráne v Moskve.