Sergej Lavrov sa stretol s predstaviteľom sýrskej opozície

Moskva 22. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v pondelok stretol so sýrskym opozičným lídrom Násirom Harírím, aby sa porozprávali pred blížiacimi sa mierovými rokovaniami o Sýrii, ktoré sa neskôr v priebehu tohto mesiaca uskutočnia v Soči pod záštitou Ruska.



Lavrov ubezpečil Harírího, že tzv. sýrsky kongres pre národný dialóg, ktorý sa má konať v Soči 29.-30. januára, bude čo najviac inkluzívny.



Ruský diplomat sa tiež zameral na Washington, ktorý obvinil z podpory sýrskych militantov napojených na teroristickú sieť al-Káida. Humanitárne problémy v oblastiach pod kontrolou povstalcov by sa podľa jeho názoru mohli dať vyriešiť, pokiaľ by sa zahraničné mocnosti v boji proti militantom zjednotili.



Rusko je v rámci sýrskeho ozbrojeného konfliktu hlavným spojencom tamojšieho prezidenta Bašára Asada. Vstup ruských vojsk do Sýrie zvrátil vývoj situácie v prospech jeho vlády.



Líder Národnej koalície pre sýrske revolučné a opozičné sily Harírí sa domnieva, že sýrske politické sily sa musia dohodnúť na boji proti militantom.



Okrem Ruska nesie záštitu nad mierovými rozhovormi o Sýrii aj Organizácia Spojených národov. Najbližšie kolo stretnutia predstaviteľov sýrskej vlády i opozície by sa podľa oznámenia osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu malo uskutočniť 25. a 26. januára v rakúskej metropole Viedeň. Nové kolo mierových rokovaní by sa malo zamerať na prípravu novej sýrskej ústavy.