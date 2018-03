Pád mosta na Miami: Hlásia najmenej 4 mŕtvych a deviatich zranených

Záchranárske jednotky prehliadajú zrútený most pre peších v Miami 15. marca 2018. Pod zrúteným mostom uviazol doposiaľ nezistený počet osôb. Stavbu mosta vážiaceho 950 ton dokončili v sobotu predpoludním. Most, spájajúci kampus s predmestím Sweetwater, sa zrútil krátko pred 14.00 h miestneho času.

Most, ktorý viedol ponad rušnú šesťprúdovú komunikáciu Tamiani Trail nečakane zrútil vo štvrtok, a to práve v čase, keď na križovatke po ním svietila červená a na ceste stál rad áut.

Washington 16. marca (TASR) - Najmenej štyroch mŕtvych a deväť zranených si vyžiadal pád mosta pre peších, ku ktorému došlo v meste Miami v americkom štáte Florida. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na veliteľa miestneho hasičského zboru Davea Downeyho.



Nedokončený most nachádzajúci sa neďaleko areálu Floridskej medzinárodnej univerzity (FIU) sa zrútil krátko pred 14.00 h miestneho času len niekoľko dní po tom, čo jeho stavitelia položili v sobotu na nosné pylóny 950 ton vážiacu mostovku.



Polícia nevedela bezprostredne určiť počet ľudí, ktorí by sa pod troskami mostu mohli nachádzať. Záchranné tímy pokračovali podľa Downeyho v pátraní po preživších aj v noci na piatok.



Most mal spájať univerzitný kampus s miamským predmestím Sweetwater. Podľa vyjadrenia univerzity bol navrhnutý tak, aby vydržal až 100 rokov a mal prežiť aj hurikán piatej kategórie.



Floridský guvernér Rick Scott uviedol, že okolnosti nehody sa budú vyšetrovať, a ak sa zistí, že niekto pochybil "ponesie za to zodpovednosť".