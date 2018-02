Štyrom členom skupiny sa podarilo dostať do Turecka, kde ich hospitalizovali.

Arbíl 27. februára (TASR) - Šesť migrantov zomrelo na podchladenie pri pokuse o ilegálny prechod z irackého Kurdistanu do Turecka. Osoby patrili k väčšej skupine migrantov, ktorá uviazla pri rieke v irackej provincii Arbíl neďaleko hraníc s Tureckom. S odvolaním sa na šéfa tamojšej okresnej samosprávy o tom informovala agentúra DPA.



Štyrom členom skupiny sa podarilo dostať do Turecka, kde ich hospitalizovali. Orgány irackého Kurdistanu sa ich však teraz snažia dostať naspäť na svoje územie.



Do Turecka sa pokúšajú dostať nelegálnymi spôsobmi mnohí migranti, často pritom využívajú pomoc prevádzačov.