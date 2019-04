Šestica senátorov pripravila žalobu na prezidenta Zemana

V návrhu sa prezidentovi Zemanovi vyčíta okrem iného to, že v roku 2013 vymenoval vládu premiéra Jiřího Rusnoka, hoci v Poslaneckej snemovni existovala ustálená väčšina, ktorá mohla kabinet zostaviť.

Praha 30. apríla (TASR) - Skupina českých senátorov pripravila ústavnú žalobu na prezidenta Miloša Zemana za údajné hrubé porušenie ústavy. S odvolaním sa na senátora Václava Lásku o tom v utorok informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Návrh žaloby z dielne senátorského Klubu pre liberálnu demokraciu potrebuje súhlas troch pätín prítomných senátorov. S podaním bude taktiež musieť súhlasiť aj 120 poslancov Poslaneckej snemovne.



"Teraz budeme rokovať s kolegami senátormi, zbierať ich postrehy a pripomienky. No a potom pozbierať 27 podpisov pod žalobu a hurá s ňou na plénum Senátu," napísal na Twitteri Láska. Novinky pripomenuli, že Klub pre liberálnu demokraciu má šesť členov.



V návrhu sa prezidentovi Zemanovi vyčíta okrem iného to, že v roku 2013 vymenoval vládu premiéra Jiřího Rusnoka, hoci v Poslaneckej snemovni existovala ustálená väčšina, ktorá mohla kabinet zostaviť a podporiť.



Ďalším Zemanovým prehreškom má byť schôdzka s niekoľkými predstaviteľmi ČSSD v Lánoch, ktorá mala obísť Bohuslava Sobotku ako predsedu strany.



Päťdesiatstranový materiál by musela schváliť ústavná väčšina oboch parlamentných komôr, čo je najmä vzhľadom na rozloženie síl v Snemovni nepravdepodobné, dodali Novinky.cz.