Sestra Kim Čong-una sa objavila na ikonických masových hrách

Soul/Pchjongjang 4. júna (TASR) - Vplyvná mladšia sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una sa objavila na verejnosti prvýkrát za vyše 50 dní - navštívila ikonické gymnasticko-umelecké masové hry v Pchjongjangu. Spochybnila tak špekulácie médií, že jej brat po neúspešnom jadrovom summite s Washingtonom vo Vietname prikázal držať sa v ústraní.



Severokórejské štátne médiá v utorok odvysielali zábery s Kim Jo-džong, ako pri svojom bratovi, jeho manželke a ďalších vysokopostavených predstaviteľoch režimu tlieska výkonu účinkujúcich. Hry sa konali na Štadióne Prvého mája so 150.000 miestami na sedenie. Dokonale zosúladené "divadlo" predviedli spoločne tisíce gymnastov, tanečníkov a davy ľudí na tribúnach, ktorí držali farebné karty a dotvárali nimi pestrofarebný obraz.



Štátne médiá potvrdili, že severokórejský predstaviteľ Kim Jong-čchol, ktorého podľa šíriacich sa špekulácií odsúdil vodca za nevydarený summit na nútené práce, sa takisto zúčastnil na masových hrách.



Kim Jong-čchol bol hlavným vyjednávačom Severnej Kórey a náprotivkom ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea, odkedy Pchjongjang vlani vstúpil do rokovaní o jadrovom programe so Spojenými štátmi.