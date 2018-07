KĽDR a Južná Kórea si vymenili zoznamy ľudí v rámci stretnutia rodín

Stalo sa tak v snahe zistiť, či sú ich blízki nažive a budú sa môcť na augustových stretnutiach zúčastniť.

Soul 3. júla (TASR) - Severná a Južná Kórea si vymenili v utorok predbežné zoznamy ľudí, ktorí sa zúčastnia na stretnutiach rodín rozdelených kórejskou vojnou z rokov 1950-1953. Stalo sa tak v snahe zistiť, či sú ich blízki nažive a budú sa môcť na augustových stretnutiach zúčastniť. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na juhokórejského predstaviteľa Červeného kríža.



Predstavitelia oboch Kóreí sa v júni dohodli, že stretnutia rodín rozdelených kórejskou vojnou sa budú konať 20.-26. augusta. Stretnutia sa uskutočnia v letovisku Kumgang v oblastí Diamantových hôr na juhovýchode Severnej Kórey. Zúčastniť by sa malo 100 rodín z oboch krajín.



Zoznam 250 ľudí, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi rodinnými príslušníkmi s predpokladom, že žijú v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), doručil do tejto krajiny v utorok juhokórejský Červený kríž. Vybrali ich náhodne prostredníctvom počítača z 500 kandidátov na základe zdravotného stavu a ochoty znovu sa stretnúť so svojimi rodinami v Severnej Kórei.



Predstavitelia Pchjongjangu zas poslali zoznam 200 ľudí, ktorí majú záujem o stretnutie so svojimi rodinami žijúcimi v Južnej Kórei.



Zoznamy obsahujú podrobné osobné informácie o kandidátoch s cieľom zistiť, či sú ich rodinní príslušníci na druhej strane nažive a ochotní sa stretnúť. Predstavitelia oboch Kóreí chcú tieto informácie overiť do 25. júla a následne si vymeniť finálny zoznam členov 100 rodín, ktorí sa na stretnutiach zúčastnia.



Ako pripomenula agentúra Jonhap, tejto dohode predchádzali prípravné rokovania, ktoré boli súčasťou dohody medzi juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom uzatvorenej na historickom aprílovom summite.



Naposledy k podobnému stretnutiu rodín došlo v októbri 2015.