KĽDR a Čína diskutovali o novej budúcnosti a denuklearizácii

Kimova dvojdňová návšteva Pekingu sa skončí v stredu v neskorších hodinách, informovali štátne médiá v Číne aj Severnej Kórei.

Soul/Pchjongjang 20. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching dospeli k porozumeniu v záležitostiach, o ktorých v Pekingu obaja lídri diskutovali, vrátane denuklearizácie Kórejského polostrova. V stredu o tom informovali severokórejské štátne médiá.



Kim a Si zhodnotili minulotýždňový historický summit Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure a vymenili si názory na to, ako vyriešiť otázku denuklearizácie, uviedla štátna Kórejská centrálna tlačová agentúra (KCNA).



Severokórejský vodca takisto na stretnutí s čínskym prezidentom v Pekingu prisľúbil, že v procese "otvárania novej budúcnosti" na Kórejskom polostrove bude s čínskymi predstaviteľmi spolupracovať tak, aby sa zabezpečil "skutočný mier", dodala KCNA.



Kimova dvojdňová návšteva Pekingu sa skončí v stredu v neskorších hodinách, informovali štátne médiá v Číne aj Severnej Kórei. Návšteva nasleduje po singapurskom summite, kde sa Kim aj Trump dohodli, že budú pracovať na úplnom odstránení jadrových zbraní z Kórejského polostrova.



Trump prekvapil predstaviteľov Južnej Kórey a Spojených štátov, keď po historickom summite s Kimom oznámil, že ukončí "provokačné" spoločné vojenské cvičenia USA a Južnej Kórey. Pchjongjang ich totiž označoval za prípravu na inváziu do Severnej Kórey.



USA a Južná Kórea v utorok vyhlásili, že sa dohodli na pozastavení spoločných manévrov naplánovaných na august, hoci rozhodnutia týkajúce sa následných vojenských cvičení ešte nepadli.



Kim je už na tretej návšteve Číny tento rok. Čínsky prezident v utorok vysoko ocenil severokórejského vodcu za "kladný výsledok" minulotýždňového summitu v Singapure.



Očakávalo sa, že Kim navštívi Peking, aby poinformoval čínskeho prezidenta o priebehu summitu s Trumpom. Kim v Singapure súhlasil aj s tým, že Severná Kórea odovzdá pozostatky vojakov, nezvestných od Kórejskej vojny z rokov 1950-53.



Dvaja nemenovaní americkí predstavitelia uviedli v utorok agentúre Reuters, že Severná Kórea začne vracať pozostatky už do niekoľkých dní.