Severná Kórea je naďalej otvorená rozhovorom s USA

Severokórejský viceminister zahraničných vecí Kim Kje-gwan povedal, že jednostranné rozhodnutie USA summit zrušiť dokazuje, aké závažné nepriateľstvo vládne aj naďalej medzi Spojenými štátmi a KĽDR.

Soul 25. mája (TASR) - Severná Kórea je stále ochotná viesť rozhovory so Spojenými štátmi. Uviedol to v piatok severokórejský viceminister zahraničných vecí Kim Kje-gwan v reakcii na štvrtkové oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení plánovaného summitu USA-KĽDR.



Vyhlásenie Kim Kje-gwana priniesla severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. Došlo k nemu len niekoľko hodín po prekvapivom oznámení Trumpa, uviedla agentúra Jonhap.



"Vyjadrujeme našu ochotu sadnúť si so Spojenými štátmi tvárou v tvár a kedykoľvek a v akomkoľvek formáte vyriešiť problémy," uviedol vo vyhlásení viceminister.



Ďalej povedal, že jednostranné rozhodnutie USA summit zrušiť len dokazuje, aké závažné nepriateľstvo vládne aj naďalej medzi Spojenými štátmi a KĽDR, čo podľa jeho slov svedčí o naliehavej potrebe schôdzky lídrov oboch krajín.



"Náš záväzok urobiť pre mier a stabilitu sveta i Kórejského polostrova všetko, čo je v našich silách, ostáva nezmenený a my sme otvorení pri poskytnutí času a príležitosti USA," dodal.



Japonský minister zahraničných vecí Taro Kono vyhlásil, že Japonsko má pochopenie pre prekvapujúce rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa odvolať júnové stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Kono počas návštevy v Mexiku vysvetlil, že organizovanie summitu medzi Spojenými štátmi a KĽDR, ktorý neprinesie výsledky, nemá zmysel.



Šéf japonskej diplomacie uviedol, že Japonsko bude naďalej spolupracovať s USA s cieľom vyriešiť denuklearizáciu Severnej Kórei a otázku japonských občanov, ktorých uniesol Pchjongjang.



Tokio oficiálne hovorí o 17 japonských štátnych príslušníkov, ktorých KĽDR uniesla v 70. a 80. rokoch. V roku 2002 - po viac ako 20 rokoch - sa piati z nich vrátili do Japonska. Pchjongjang uvádza, že osem zadržiavaných Japoncov zomrelo a štyria ďalší do KĽDR nikdy ani nevstúpili.



Trump informoval Kima o zrušení schôdzky v liste, ktorý vo štvrtok zverejnil Biely dom.