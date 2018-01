KĽDR obnoví komunikáciu s Južnou Kóreou

Toto oznámenie prichádza deň po tom, čo Soul ponúkol KĽDR rokovania na vysokej úrovni, ktorých cieľom má byť preskúmať možnosti spolupráce na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Soul 3. januára (TASR) - Severná Kórea oznámila, že znovu otvorí cezhraničný komunikačný kanál s Južnou Kóreou v snahe zmierniť napätie medzi oboma krajinami. Uviedla to v stredu agentúra AP s odvolaním sa na juhokórejské úrady.



Toto oznámenie prichádza deň po tom, čo Soul ponúkol KĽDR rokovania na vysokej úrovni, ktorých cieľom má byť preskúmať možnosti spolupráce na februárových zimných olympijských hrách v (juhokórejskom) Pjongčangu. Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok (1. januára) navrhol, že KĽDR by do Pjongčangu mohla vyslať delegáciu.



Ministerstvo Južnej Kórey pre zjednotenie polostrova informovalo, že plán znovu otvoriť komunikačný kanál v pohraničnej dedine Pchanmundžom oznámil štátny rozhlas KĽDR v stredu.