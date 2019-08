Severná Kórea odpálila viacero rakiet krátkeho doletu

S odvolaním sa na vyhlásenie Zboru náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády o ňom informovala tlačová agentúra Jonhap.

Soul 1. augusta (TASR) - Severná Kórea odpálila v piatok pred svitaním miestneho času zo svojho východného pobrežia bližšie neidentifikované rakety krátkeho doletu. Išlo už od tretí takýto odpal, ktorý KĽDR vykonala v priebehu jedného týždňa.



Rakety Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) odpálila o 02.59 h a 03.23 h miestneho času (19.59 h SELČ a 20.23 h SELČ) zo svojej provincie Južný Hamgjong smerom do Japonského mora, uviedol JSC. Dodal, že situáciu monitoruje.



KĽDR odpálila už minulý štvrtok z prístavného mesta Wonsan do oblasti Japonského mora dve rakety krátkeho doletu. Severokórejský vodca Kim Čong-un vtedy povedal, že odpal mal byť varovaním v súvislosti s plánovanými augustovými spoločnými vojenskými cvičeniami USA a Južnej Kórey.



V stredu odpálila KĽDR ďalšie rakety zo svojho východného pobrežia do Japonského mora, pričom najmenej dve z nich boli podľa juhokórejskej armády balistickými strelami stredného doletu. Samotná KĽDR následne prostredníctvom svojej štátnej agentúry KCNA uviedla, že išlo o test nového raketometu s riadenými strelami "veľkého kalibru", ktoré "budú hrať hlavnú úlohu pri pozemných vojenských operáciách".