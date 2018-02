KĽDR posiela na záver ZOH aj expertov na jadrové otázky a vzťahy s USA

Objavili sa však tiež argumenty, že Pchjongjang bude v najbližšom čase odmietať dialóg s USA, keďže ho Washington podráždil novým balíkom sankcií, oznámeným v piatok.

Soul 24. februára (TASR) - Zloženie severokórejskej delegácie pre záverečný ceremoniál zimných olympijských hier v Južnej Kórei vyvolalo špekulácie o pripravenosti vodcu Severnej Kórey Kim Čong-una na rozhovory. Prekvapivo sú v nej totiž aj diplomati, ktorí majú na starosti vzťahy s USA a otázku sporov okolo jadrového a raketového programu svojej krajiny, informovala v sobotu s odvolaním sa na vládne zdroje v Soule juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Neobvyklý krok by mohol naznačovať rozhovory s Južnou Kóreou o tom, ako zlepšiť vzťahy so Spojenými štátmi a ako postupovať v spore okolo jadrového zbrojenia KĽDR. Pchjongjang takýchto expertov zriedka vysiela na medzikórejské rokovania, pretože dlhodobo zastáva postoj, že uvedené záležitosti musia byť riešené na priamych rozhovoroch s Washingtonom, píše Jonhap.



Severokórejská delegácia pod vedením generála Kim Jong-čchola, podpredsedu ústredného výboru vládnej Kórejskej strany práce, pricestuje do Južnej Kórey na trojdňovú návštevu v nedeľu, keď sa zúčastní na záverečnom ceremoniáli olympiády.



Na otvorení zimných hier sa tento mesiac v rámci delegácie KĽDR zúčastnila sestra severokórejského vodcu Kim Jo-džong, ktorá sa stretla aj s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a odovzdala mu pozvanie svojho brata na návštevu Severnej Kórey.



Pozornosť bude v najbližších dňoch zameraná aj na to, či sa členovia severokórejskej delegácie nestretnú s členmi americkej delegácie na záverečný ceremoniál, ktorá do krajiny dorazila v piatok.



Biely dom uviedol, že vedúca americkej delegácie Ivanka Trumpová, dcéra prezidenta USA Donalda Trumpa, nemá v pláne stretnutia so severokórejskými predstaviteľmi. Dohady o možnej schôdzke zástupcov oboch krajín, sprostredkovanej Soulom, však pretrvávajú.



Objavili sa však tiež argumenty, že Pchjongjang bude v najbližšom čase odmietať dialóg s USA, keďže ho Washington podráždil novým balíkom sankcií, oznámeným v piatok.



Americký viceprezident Mike Pence bol na otváracom ceremoniáli olympiády pripravený stretnúť sa so severokórejskými delegátmi, podľa Washingtonu však KĽDR na poslednú chvíľu schôdzku zrušila.