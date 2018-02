Severná Kórea prejavila ochotu rokovať s USA, tvrdí Mun Če-in

Mun Če-in sa stretol so severokórejským generálom a jeho delegáciou pred záverečným ceremoniálom zimných olympijských hier v Pjongčangu.

Pjongčang 25. februára (TASR) - Severná Kórea je ochotná rokovať so Spojenými štátmi. Podľa juhokórejského prezidenta Mun Če-ina to v nedeľu uviedol severokórejský generál Kim Jong-čchol.



Ako informovala agentúra DPA, Mun Če-in sa stretol so severokórejským generálom a jeho delegáciou pred záverečným ceremoniálom zimných olympijských hier v Pjongčangu.



Agentúra Jonhap s odvolaním sa na hovorcu juhokórejského prezidenta spresnila, že Kim Jong-čchol na stretnutí povedal, že Pchjongjang "je dostatočne odhodlaný viesť dialóg medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi".



USA sú za vlády prezidenta Donalda Trumpa jedným z hlavných podporovateľov stále prísnejších sankcií voči Severnej Kórei. Trumpova administratíva sa tak snaží vyvíjať na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) nátlak, aby upustila od svojich jadrových ambícií.