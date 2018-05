Severná Kórea prepustila troch amerických väzňov

Muži sa vracajú do Spojených štátov spolu s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, ktorý bol v KĽDR na pracovnej návšteve.

Washington 9. mája (TASR) - Severná Kórea prepustila v stredu troch amerických väzňov. Muži sa vracajú do Spojených štátov spolu s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, ktorý bol v KĽDR na pracovnej návšteve. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na tvít prezidenta USA Donalda Trumpa.



Tento krok KĽDR je chápaný ako gesto dobrej vôle pred plánovaným summitom Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.



S prepustenými Američanmi by sa mal Trump stretnúť na Andrewsovej vojenskej základni ležiacej neďaleko Washingtonu, kde majú pristáť vo štvrtok okolo 02.00 h miestneho času (08.00 h SELČ).



Trojicu Američanov uväznili severokórejské úrady v rokoch 2016 a 2017. Stanica Sky News ešte minulý týždeň vo štvrtok informovala, že ich presunuli z pracovného tábora do hotela.



Akademici Kim Hak Song a Tony Kim a podnikateľ Kim Dong Chul boli presunutí do hotela na predmestí Pchjongjangu podľa Sky News na základe nariadení "najvyšších miest".



Juhokórejský aktivista Čo Sung-jong v tom čase uviedol, že Američania, ktorí majú všetci kórejský pôvod, sú v KĽDR väznení za údajnú špionáž a "nepriateľské skutky". Dostávajú "lekársku starostlivosť, dobrú stravu a ideologickú výchovu".



Nemenovaný juhokórejský činiteľ v tom čase povedal, že o ich prepustení sa rokuje už niekoľko mesiacov, pričom sa tak má stať už v "najbližšom" čase.



Podľa pozorovateľov kládol Pchjongjang veľký dôraz na podmienky trojice väzňov so zámerom vyhnúť sa opakovaniu prípadu Otta Warmbiera, mladého Američana, ktorého uväznili v KĽDR po tom, ako v roku 2016 ukradol zo svojej hotelovej izby v Pchjongjangu propagandistický plagát. Zomrel šesť dní po tom, ako sa vlani v júni vrátil do USA v bdelej kóme.