Severná Kórea prepustila z väzenia austrálskeho študenta

Správa o tom, že Sigleyho (29) prepustili, prišla týždeň po tom, ako jeho rodina nahlásila, že zmizol.

Sydney 4. júla (TASR) - Austrálskeho študenta Aleka Sigleyho prepustili z väzenia v Severnej Kórei. Na zasadnutí parlamentu o tom vo štvrtok informoval austrálsky premiér Scott Morrison, ktorého citovala agentúra Reuters.



Správa o tom, že Sigleyho (29) prepustili, prišla týždeň po tom, ako jeho rodina nahlásila, že zmizol. Od 25. júna totiž nebol v elektronickom kontakte s priateľmi ani s členmi rodiny, čo podľa jeho príbuzných bolo pre neho nezvyčajné.



Morrison informoval, že Severná Kórea Sigleyho prepustila z väzby a študent bezpečne opustil krajinu. Nachádza sa v Pekingu a onedlho pocestuje do Tokia, uviedol zdroj z austrálskej vlády.



Dôvod, pre ktorý severokórejský režim Sigleyho zatkol, premiér neuviedol. Za pomoc sa poďakoval švédskej diplomacii, ktorá Sigleyho prepustenie pomohla zabezpečiť. Austrálska vláda totiž v Severnej Kórei nemá vlastné diplomatické zastúpenie, a tak sa musí spoliehať na iné krajiny.



Sigley študoval modernú kórejskú literatúru na Univerzite Kim Ir-sena v Pchjongjangu, ako sa píše na jeho stránke na Twitteri. Patrí medzi malý počet západných študentov žijúcich v Severnej Kórei. Založil aj cestovnú kanceláriu, ktorá sprevádza západných turistov po tomto totalitnom komunistického štáte.



V marci sa Sigley v článku zverejnenom v britskom denníku The Guardian označil za "jediného Austrálčana žijúceho v Severnej Kórei".



Severnú Kóreu v minulosti obviňovali, že zadržiava občanov západných štátov aj za menšie priestupky a využíva ich s cieľom dosiahnuť medzinárodné ústupky. Niektorých ľudí pritom pre obvinenia zo špionáže zadržiavali i niekoľko rokov.



V čase vlaňajších diplomatických kontaktov so Spojenými štátmi prepustila Severná Kórea troch Američanov, čo miestna propaganda označila za gesto dobrej vôle.