Severná Kórea pred záverom ZOH odsúdila USA za najnovší balík sankcií

Soul 25. februára (TASR) - Severná Kórea v nedeľu obvinila Spojené štáty, že sa snažia naštrbiť vzťahy medzi oboma Kóreami, ktoré sa zlepšili počas zimných olympijských hier (ZOH) v Pjongčangu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na štátnu severokórejskú agentúru KCNA.



"Obe Kórey spolupracovali a olympijské hry prebehli veľmi úspešne," citovala KCNA ministerstvo zahraničných vecí Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).



"Spojené štáty však na Kórejský polostrov priniesli pred slávnostným záverečným olympijských ceremoniálom hrozbu vojny a rozsiahle sankcie voči KĽDR," uviedla KCNA.



Reuters pripomína, že severokórejskú delegáciu, ktorá v nedeľu pricestovala do Južnej Kórey kvôli účasti na záverečnom ceremoniáli ZOH, privítal protestujúci dav.



Približne 100 konzervatívnych juhokórejských poslancov a aktivistov v blízkosti hraníc so Severnou Kóreou protestovalo proti príchodu delegácie KĽDR vedenej generálom Kim Jong-čcholom. Ten čelí obvineniam, že v roku 2010 ako vtedajší šéf vojenskej rozviedky stál za dvoma útokmi, pri ktorých zahynulo 50 Juhokórejčanov.



Jedným z vtedajších útokov bolo potopenie juhokórejskej vojenskej lode, pri ktorom zahynulo 46 námorníkov. Pchjongjang zodpovednosť popiera.



Severokórejskú delegáciu však presmerovali, aby sa demonštrantom vyhla. V reakcii na to juhokórejská opozícia obvinila vládu prezidenta Mun Če-ina zo "zneužitia moci a zrady".



Očakáva sa, že delegácia KĽDR bude tiež viesť rozhovory s poprednými juhokórejskými predstaviteľmi. Zloženie severokórejskej delegácie pre záverečný ceremoniál olympiády vyvolalo špekulácie o pripravenosti vodcu Severnej Kórey Kim Čong-una na rozhovory. Prekvapivo sú v nej totiž aj diplomati, ktorí majú na starosti vzťahy s USA a otázku sporov okolo jadrového a raketového programu svojej krajiny.