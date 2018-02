Severná Kórea skritizovala Trumpovu správu o stave únie

Šéf Bieleho domu v utorok v prejave uviedol, že žiaden režim neutláča svojich občanov tak totálne a brutálne ako krutá severokórejská diktatúra.

Soul 4. februára (TASR) - Severná Kórea skritizovala v nedeľu správu amerického prezidenta Donalda Trumpa o stave únie a vyhlásila, že jej jadrové kapacity "odstrašia Trumpa a jeho poskokov od predvádzania sa na Kórejskom polostrove".



Šéf Bieleho domu v utorok v prejave uviedol, že "žiaden režim neutláča svojich občanov tak totálne a brutálne ako krutá severokórejská diktatúra". Bezohľadná snaha Severnej Kórey získať rakety s jadrovými hlavicami môže už čoskoro ohrozovať našu vlasť, zdôraznil americký prezident.



Na jeho slová reagoval predstaviteľ severokórejského ministerstva zahraničných vecí. "Ak sa Trump nezbaví svojho anachronického a dogmatického spôsobu myslenia, bude to mať za následok iba ďalšie ohrozenie bezpečnosti a budúcnosti Spojených štátov," uviedol podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA.



Ďalej spochybnil Trumpovo tvrdenie v prejave, že USA minulý rok "urobili neuveriteľný pokrok a dosiahli výnimočný úspech" a označil to za "vrchol Trumpovho štýlu arogancie, svojvôle a namyslenosti".



Trump tiež vyhlásil, že Spojené štáty vytvárajú "maximálny tlak", aby zabránili Severnej Kórei získať schopnosť zaútočiť na USA s jadrovými zbraňami.



Severokórejský predstaviteľ uviedol, že sebestačné obranné spôsobilosti zakladajúce sa na jadrových zbraniach úplne odstrašia Trumpa a jeho poskokov pred predvádzaním sa na Kórejskom polostrove.



Podľa Trumpa skúsenosť s Pchjongjangom ukazuje, že "sebauspokojenie a ústupky iba povzbudzujú k agresii a provokáciám". Pre Spojené štáty je tak najlepším spôsobom obrany budovanie "bezkonkurenčných" vojenských kapacít. To platí pri obrane pred nepriateľskými štátmi, ale aj pred teroristickým skupinami či medzinárodnými súpermi ako Čína či Rusko, upozornil Trump. Vysvetlil, že z tohto dôvodu požiadal Kongres o uvoľnenie rozpočtových stropov na vojenské výdavky.



Jadrový arzenál USA musí byť údajne taký silný, aby dokázal odstrašiť akýchkoľvek agresorov zvonka. Podľa Trumpa možno raz nastane "čarovný okamih", keď sa všetky krajiny sveta spoja a zrušia svoj jadrový program. "Avšak zatiaľ nie sme ešte tak ďaleko," dodal.



Zároveň pohrozil použitím vojenskej sily, aby zabránil Severnej Kórei získať jadrové zbrane.