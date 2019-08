Severná Kórea testovala nový raketový systém pod dohľadom Kim Čong-una

Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA išlo o test nového raketometu s riadenými strelami veľkého kalibru.

Soul 1. augusta (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok informovala, že deň predtým testovala nový raketový systém po dohľadom vodcu Kim Čong-una.



Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA išlo o test nového raketometu s riadenými strelami "veľkého kalibru", ktoré "budú hrať hlavnú úlohu pri pozemných vojenských operáciách".



Juhokórejská armáda v stredu uviedla, že najmenej dve rakety, ktoré zo svojho východného pobrežia odpálila Severná Kórea, boli balistickými strelami stredného doletu. Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády uviedol, že rakety preleteli vzdialenosť približne 250 kilometrov v nadmorskej výške 30 kilometrov a dopadli do Japonského mora.



Minulý štvrtok Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) odpálila z prístavného mesta Wonsan do oblasti Japonského mora dve rakety krátkeho doletu. Severokórejský vodca Kim Čong-un povedal, že to malo byť varovaním v súvislosti s plánovanými spoločnými vojenskými cvičeniami USA a Južnej Kórey.



Agentúra Reuters v stredu citovala nemenovaného amerického predstaviteľa, podľa ktorého Spojené štáty neplánujú žiadne zmeny v súvislosti s nadchádzajúcimi každoročnými vojenskými cvičeniami s Južnou Kóreou.



Británia, Nemecko a Francúzsko požiadali Bezpečnostnú radu OSN, aby sa vo štvrtok zišla za zatvorenými dverami a prerokovala najnovšie raketové testy Severnej Kórey.