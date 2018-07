Severná Kórea udelí v auguste rozsiahlu amnestiu

Amnestia bude udelená tým, ktorí boli usvedčení zo zločinov proti krajine a ľudu.

Pchjongjang 18. júla (TASR) - Severná Kórea plánuje v auguste všeobecnú amnestiu pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku, ktoré bude sláviť v septembri. Oznámili to v utorok miestne médiá, ktoré cituje denník The Japan Times.



Amnestia bude udelená "tým, ktorí boli usvedčení zo zločinov proti krajine a ľudu", uviedla severokórejská tlačová agentúra KCNA. Amnestia nadobudne platnosť 1. augusta.



"Vláda KĽDR a príslušné orgány podniknú praktické opatrenia zamerané na pomoc prepusteným osobám etablovať sa do bežného pracovného života," tvrdí Pchjongjang.



V Severnej Kórei sa od nástupu diktátora Kim Čong-una k moci uskutočnilo už niekoľko amnestií; poslednú v roku 2015, keď krajina oslavovala 70. výročie oslobodenia Kórejského polostrova od japonskej koloniálnej nadvlády a zároveň založenie vládnucej Kórejskej strany práce (KSP).



KĽDR udelila amnestie aj v roku 2012 pri príležitosti osláv storočnice narodenia zakladateľa KĽDR Kim Ir-sena, starého otca súčasného vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.



Podľa odhadov ľudskoprávnych skupín sa v severokórejských väzniciach nachádza približne 200.000 osôb vrátane žien a detí, ktoré sa dostali za mreže prevažne z politických dôvodov. OSN uvádza, že množstvo ľudí je v KĽDR väznených bez súdneho procesu, a vo väzniciach často dochádza k násiliu a sexuálnemu zneužívaniu.