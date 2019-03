Severná Kórea vrátila svoj personál do styčného úradu v Kesongu

Bezprostredne nebolo jasné, prečo KĽDR poslala viacerých pracovníkov späť do styčného úradu a či svoje zastúpenie v ňom úplne obnoví, píše agentúra AP.

Soul 25. marca (TASR) - Severná Kórea vrátila v pondelok časť svojho personálu do medzikórejského styčného úradu v pohraničnom meste Kesong, z ktorého všetkých svojich zástupcov náhle odvolala pred tromi dňami. Oznámila to v pondelok juhokórejská vláda.



Bezprostredne nebolo jasné, prečo KĽDR poslala viacerých pracovníkov späť do styčného úradu a či svoje zastúpenie v ňom úplne obnoví, píše agentúra AP.



Piatkové rozhodnutie Severnej Kórey o stiahnutí personálu, odôvodnené len pokynmi od "vyššie postavených predstaviteľov", prišlo týždeň po varovaní námestníčky ministra zahraničných vecí KĽDR, že jej krajina by po neúspechu summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla ukončiť rokovania o denuklearizácii so Spojenými štátmi.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, ktoré má na starosti medzikórejské záležitosti, v oznámení uviedlo, že do styčného úradu v severokórejskom pohraničnom meste Kesong prišli v pondelok do práce štyria až piati zástupcovia KĽDR. Juhokórejským partnerom povedali, že odpracujú svoje obvyklé zmeny.



Ministerstvo dodalo, že Pchjongjang dosiaľ neposkytol jasné vysvetlenie, prečo odvolal svojich pracovníkov z tohto úradu. Styčný úrad otvorili vlani v septembri ako komunikačný kanál v rámci procesu zmierovania oboch kórejských štátov, na ktorom sa dohodli Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in. Podľa správ odvtedy v úrade každý pracovný deň pôsobilo desať Severokórejčanov.