Severná Kórea zničí jadrový testovací komplex zrejme už vo štvrtok

Severná Kórea oznámila, že v čase od 23. do 25. mája vyhodí do vzduchu štyri podzemné tunely, uzavrie všetky vchody a odstráni ďalšie zariadenia v komplexe Pchunggje.

Soul 24. mája (TASR) - Severná Kórea pravdepodobné zničí svoj jediný známy jadrový testovací komplex pred zahraničnými novinármi už vo štvrtok. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na juhokórejského predstaviteľa, ktorý vychádzal z cestovného plánu novinárov a miestnych poveternostných podmienok.



"Je veľká šanca, že k tejto (udalosti) dôjde dnes," povedal zástupca ministerstva pre zjednotenie a dodal, že to samozrejme závisí od viacerých okolností.



Skupina novinárov a členov televíznych štábov z Južnej Kórey, Číny, Ruska a Británie je buď na ceste do odľahlého jadrového testovacieho areálu Pchunggje, alebo už dorazila na miesto.



Severokórejské prístavné mesto Wonsan opustili v stredu večer miestneho času a cesta im mala trvať 11-12 hodín. Mali v pláne aj štvorhodinovú cestu autobusom a vyše hodinovú horskú túru, aby sa dostali do komplexu. Informovali o tom v noci na štvrtok juhokórejskí novinári, avšak odvtedy sa neozvali - zrejme pre komunikačné problémy. Je možné, že nové správy sa od nich dajú čakať, až keď sa vrátia do Wonsanu, čo môže byť v piatok.



Severná Kórea oznámila, že v čase od 23. do 25. mája vyhodí do vzduchu štyri podzemné tunely, uzavrie všetky vchody a odstráni ďalšie zariadenia v komplexe Pchunggje. Presný termín zatiaľ neurčili a severokórejské štátne médiá o tejto záležitosti mlčia.



Predpoveď počasia je na nadchádzajúce hodiny vo štvrtok relatívne priaznivá, večer sa môžu objaviť prehánky a v piatok sa očakáva do 30 milimetrov zrážok.



Zatiaľ tiež nie je jasné, či sa uzavretia symbolu jadrového programu komunistického štátu zúčastní aj severokórejský vodca Kim Čong-un, uvádza juhokórejská agentúra Jonhap.



Čínski vedci už skôr dospeli k záveru, že komplex Pchunggje sa čiastočne zrútil a je nepoužiteľný. Po poslednej vykonanej jadrovej skúške zasiahla vlani v septembri túto lokalitu séria dotrasov, ktorá podľa presvedčenia seizmológov spôsobila zrútenie časti hory Mantapsan, pod ktorou sa komplex nachádza.