Na pohreb zavraždenej novinárky prišli britskí aj írski lídri

Belfast 24. apríla (TASR) - Britskí, írski a severoírski politickí lídri sa pridali k stovkám smútiacich, ktorí sa v stredu zišli v Belfaste na pohrebe zavraždenej severoírskej novinárky Lyry McKeeovej. Medzi zhromaždenými bola britská premiérka Theresa Mayová, šéf britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn či írsky premiér Leo Varadkar.



Novinárku si na stredajšom pohrebe v jej rodnom Belfaste pripomínali ako "talentovanú a nebojácnu mladú ženu", ktorá búrala bariéry, informuje agentúra Reuters. Viacerí z príbuzných a priateľov McKeeovej prišli na pohreb v oblečení z Marvelových komixov, či kníh a filmov o Harrym Potterovi, aby si tak uctili novinárkinu záľubu v týchto fantazijných svetoch.



"Smrť Lyry zjednotila ľudí z rôznych prostredí," uviedol katolícky kňaz Martin Magill, ktorý slúžil pohrebnú omšu. Tých, ktorí stoja za jej vraždou zároveň vyzval na to, aby sa zriekli násilia. "Žiadam vás, aby ste počúvali väčšinu ľudí na našom milovanom írskom ostrove, ktorí vás vyzývajú, aby ste prestali," povedal ďalej v homílii. Smrť novinárky tiež označil za zlomový bod, ktorá musí Severnému Írsku priniesť zmenu, približuje agentúra AP. Za kázeň si v belfastskej Katedrále Svätej Anny vyslúžil spontánny potlesk.



Novinárkin blízky priateľ Stephen Lusty smútiacim odhalil, že novinárka sa plánovala v máji zasnúbiť so svojou partnerkou, Sarou Canningovou.



McKeeová (29) zomrela na následky zranení hlavy, ktoré utrpela minulý štvrtok večer pri streľbe v severoírskom meste Londonderry. Neznámy strelec tam okolo 23.00 h miestneho času vypálil niekoľko rán smerom na policajtov a pri nich stojacu McKeeovú. Postrelenú novinárku okamžite previezli do nemocnice, kde však utŕženým zraneniam podľahla.



K zodpovednosti za jej vraždu sa v pondelok večer prostredníctvom listu zaslaného severoírskym médiám prihlásila militantná skupina s názvom Nová IRA, ktorá uviedla, že jeden z jej príslušníkov strieľal na policajtov. Za zabitie McKeeovej sa Nová IRA zároveň ospravedlnila jej rodine a blízkym.



Polícia v súvislosti s vraždou zadržala dvoch tínedžerov a 57-ročnú ženu. Všetkých však neskôr prepustila bez vznesenia obvinení.



K vražde novinárky došlo po januárovom výbuchu nálože v Londonderry, z ktorého polícia viní taktiež organizáciu Nová IRA. Oba incidenty podľa Reuters podnietili obavy, že dvojročné politické vákuum v Severnom Írsku ako aj napätie spôsobené rozhodnutím Británie odísť z EÚ využijú malé marginalizované militantné skupiny.



McKeeová je za ostatných takmer 20 rokov prvou novinárkou, ktorá v Británii prišla o život počas výkonu svojej práce, približuje AP. Jej vražda otriasla Severným Írskom, ktorému pripomenula desaťročia násilných bojov.